Sidharth Shukla के नाम पर BB में लड़ रहीं Rashami-Devoleena, भड़के फैंस बोले- निकालो शो से

बिग बॉस 15 में एक बार फिर सीजन 13 की कंटेस्टेंट्स रश्मि देसाई और देवोलीना ट्रॉफी जीतने की रेस में शामिल हो चुकी हैं. देवोलानी और रश्मि ने शो में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स के तौर पर एंट्री की है. इन दोनों एक्ट्रेसेस की शो में एंट्री ने फैंस की कई उन पुरानी यादों को ताजा कर दिया, जो बीबी 13 के विनर और दिवंगत एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला से जुड़ी हैं.

बिग बॉस 13 में रश्मि की सिद्धार्थ शुक्ला संग सबसे ज्यादा लड़ाइयां हुई थीं. यही वजह है कि रश्मि ने शो में जब से एंट्री की है, तब से सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि खुद घरवाले भी उन दोनों के झगड़ों पर चर्चा करते हुए देखे जाते हैं.

सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर चर्चा करती दिखीं रश्मि देसाई

अब एक बार फिर बिग बॉस के घर में सिद्धार्थ शुक्ला के नाम की चर्चा हो रही है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शो के लाइव टेलीकास्ट की एक वीडियो क्लिप तेजी से वायरल हो रही है. वीडियो में रश्मि शमिता से अपनी फ्रेंड देवोलीना की बुराई करती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन बातों का मैन टॉपिक सिद्धार्थ शुक्ला ही हैं.

I am not surprised , because ye

Aisi ladki he hai . https://t.co/gHo6N3S5EC — Sidharth Shukla Unity (@sidharth_unity) December 14, 2021

वीडियो में आप देख सकते हैं कि शमिता रश्मि से पूछती हैं- तुम किस वजह से लो फील कर रही हो? इसपर रश्मि कहती हैं- देवोलीना बहुत डर्टी गेम खेल रही है और मैं उस लेवल तक नहीं जा सकती हूं. इस पर शमिता कहती हैं- उसको अपना गेम खेलने दे ना. यह तुझे को अफेक्ट कर रहा है?

सिद्धार्थ को लेकर रश्मि ने कही ये बात

रश्मि आगे कहती हैं- क्योंकि मेरी उससे दोस्ती थी और जिस तरह से वो बात कर रही है. मैंने अकेले ने नहीं किया, सेम सीजन में वो भी थी और उसने भी उतना ही रगड़ा है उस आदमी ( सिद्धार्थ शुक्ला) को. उस चीज को वो जिस तरह से बता रही है, वो खुद भी इतनी सीधी नहीं थी.

कटरीना के ससुर संग काम कर रहे Amitabh Bachchan, बोले- Vicky kaushal की शादी दी वधाइयां

रश्मि पर भड़के सिद्धार्थ के फैंस

रश्मि की यह वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. सिद्धार्थ शुक्ला की बात करने पर एक्टर के फैंस रश्मि को जमकर खरी-खोटी सुना रहे हैं और एक्ट्रेस पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं.

सिद्धार्थ एक फैन ने रश्मि को ट्रोल करते हुए लिखा- इन दोनों को अभी भी सिद के नाम पर चलना है.

En dono ko abhi bhi sid ke naam se chalna h kya — प्रतीक्षा❤SidHeartsForever❤ (@Prati_Sidheart) December 15, 2021

एक यूजर ने लिखा- रश्मि ने सोच भी कैसे लिया कि वो और देवोलीना सिद्धार्थ शुक्ला को रगड़ सकते हैं. शेर है वो मैडम तुम सबको फिट कर दिया था.

Rashmi ne soch bhi kaise liya ki vo or devo Sidharth Shukla ko ragad skte h 🤭 oh my god! Sher h vo madam tum sbko fit kr diya tha usne — Aditi Chaudhary (@AditiCh35836374) December 15, 2021

एक दूसरे यूजर ने लिखा- यह कभी नहीं सुधरेगी. इसको निकालो इस शो से. सिद को बदनाम कर रही है.