3 दिन में ही Bigg Boss के घर से भागेंगे MC Stan? नहीं आ रही वाइब, राहुल वैद्य ने किया सपोर्ट

Bigg Boss 16: बिग बॉस 16 को शुरू हुए अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है और शो ने धमाल मचाना शुरू कर दिया है. पहले दिन से ही कंटेस्टेंट्स के हीच कोल्ड वॉर शुरू हो गई है. लेकिन इनमें कुछ कंटेस्टेंट्स ऐसे भी हैं, जो अभी तक खुलकर सामने नहीं आ पाए हैं. उन्हीं में से एक हैं रैपर एम सी स्टेन.

एम सी स्टेन को शो में नहीं आ रही वाइब

शो में जहां बाकी कंटेस्टेंट्स लाइमलाइट लूटने के लिए जबरदस्ती के मुद्दे क्रिएट कर रहे हैं, तो वहीं एस सी स्टेन घरवालों की भीड़ में कहीं खोए हुए नजर आ रहे हैं. एम सी स्टेन शो की शुरुआत से साइलेंट मोड में हैं. वे घऱवालों के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं. वे शो में ज्यादातर अकेले बैठे ही दिखाई देते हैं.

एम सी स्टेन को इतना शांत देखकर बिग बॉस ने भी उन्हें कंफेशन रूम में बुलाकर बूस्ट करने की कोशिश की. बिग बॉस ने उन्हें एडवाइज दी कि वो शो में अपना इंगेजमेंट बढ़ाएं. एम सी स्टेन को गुमसुम देखकर घरवाले भी बातें बनाने लगे हैं. श्रीजीता ने एमसी स्टेन से कहा था कि अगर उन्होंने गिव अप कर दिया है तो उन्हें बिग बॉस से बात करनी चाहिए.

शो से निकलेंगे एम सी स्टेन?

एम सी स्टेन का रैपिंग की दुनिया में बड़ा नाम है. उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है. अपने अनोखे अंदाज से एम सी स्टेन ने लाखों लोगों को अपना दीवाना बनाया है. लेकिन बिग बॉस में आते ही ये सितारा बुझ सा गया है. एम सी स्टेन को लोगों के साथ कनेक्शन बनाने में मुश्किल हो रही है. सबसे शॉकिंग बात ये है कि एम सी स्टेन पहले ऐसे कंटेस्टेंट हैं, जो तीन दिन के अंदर ही बिग बॉस के घर से बाहर जाना चाहते हैं. एम सी स्टेन के घर से बाहर जाने की बात सुनकर उनके फैंस के दिल टूट गए हैं.

Heard MC Stan saying towards d end “vibe hi nahi aa raha” I feel him! First 3 weeks of my season nobody spoke to me,when I used to go to a place where others r sitting I was Un-welcomed, avoided & made to feel unimportant! Keep Strong bro. This show is tough! Waqt Badlega! 💪