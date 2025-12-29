scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मुंबई में 'अंगूरी भाभी' की नहीं प्रॉपर्टी, कर्जत में बनाया बंगला-की खेती, बोलीं- भीड़ में घुटन...

टीवी एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे ने 10 साल बाद लोकप्रिय शो 'भाभीजी घर पर हैं' में वापसी की है. कर्जत में सुकून भरी और सिंपल लाइफ छोड़कर अब वे मुंबई की भीड़-भाड़ वाली जिंदगी में एडजस्ट कर रही हैं. शिल्पा ने बताया कि मुंबई में उनका कोई प्रॉपर्टी नहीं है और वे किराये या होटल में रहती हैं.

Advertisement
X
कर्जत में शिल्पा शिंदे को मिलता है सुकून (Photo: YouTube Screengrab)
कर्जत में शिल्पा शिंदे को मिलता है सुकून (Photo: YouTube Screengrab)

टीवी एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे ने स्क्रीन पर सालों बाद अंगूरी भाभी बनकर वापसी की है. उनका 'भाभीजी घर हैं' के मेकर्स संग विवाद अब खत्म हो चुका है. फैंस को शिल्पा का शो में 2.0 वर्जन पसंद आ रहा है. टीवी शो में काम करने के लिए एक्ट्रेस को फिर से सिटी लाइफ जीनी पड़ रही है.

वो ग्लैमर वर्ल्ड के शोर शराबे से दूर महाराष्ट्र के कर्जत में सिंपल लाइफ जी रही थीं. शूटिंग की वजह से शिल्पा मुंबई लौटी हैं. एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कैसे वो शहर की जिंदगी में एडजस्ट कर रही हैं. 

मुंबई में कैसे एडजस्ट कर रहीं शिल्पा?
ई-टाइम्स संग बातचीत में शिल्पा ने बताया कि उनकी मुंबई में कोई प्रॉपर्टी नहीं है. वो शहर में किराये पर या होटल में रहती हैं. एक्ट्रेस ने कहा- फिर से सिटी लाइफ में रहना मुश्किल हो रहा है. मैंने शो से जुड़ने का फैसला तुरंत लिया था. मैंने बिना कुछ सोचे शो करने के लिए हां कह दी थी. जब आसिफ जी का फोन आया और उन्होंने कहा- शो करिए. हर कोई आपको मिस कर रहा है. मैं तैयार हो गई थी. दूसरी बार नहीं सोचा. लेकिन बाद में लगा कि कुछ चीजों को मैनेज करना होगा क्योंकि मैं इस दुनिया से बाहर हो चुकी थी. ये थोड़ा चैलेंजिंग था. अभी भी है. मैं उस फेज (कर्जत में रहना) को बहुत मिस करती हूं. लेकिन आप दो नाव पर सवार नहीं हो सकते. सही बैलेंस बनाना जरूरी है. लेकिन अभी के लिए मैंने वो पार्ट होल्ड पर डाल दिया है. मैं भविष्य में इस पर काम करूंगी.

सम्बंधित ख़बरें

falaq naz slams shilpa shinde
शुभांगी के खिलाफ बोलीं शिल्पा, बुरा बर्ताव देखकर फूटा टीवी एक्ट्रेस का गुस्सा
शुभांगी अत्रे (Photo: Instagram @ shubhangiaofficial)
10 साल बाद टीवी का टॉप शो छोड़ पछताई एक्ट्रेस, दांव पर लगा करियर?
Shilpa Shinde
TV पर लौटकर पछताईं 'अंगूरी भाभी'? हुईं परेशान, बोलीं- अपनी जगह...
शिल्पा शिंदे (Photo: YouTube Screengrab)
'भाभीजी घर पर हैं' में लौटने को क्यों राजी हुईं शिल्पा शिंदे? हेटर्स को दिया जवाब
Shilpa Shinde in new promo of Bhabiji Ghar par hain 2.0
'स्त्री' स्टाइल में हंसाने आ रहीं अंगूरी भाभी, 'भाबीजी घर पर हैं 2.0' का नया प्रोमो
Advertisement

कर्जत में शिल्पा को मिलता है सुकून
शिल्पा से पूछा गया क्या वो कर्जत की लाइफ को मिस कर रही हैं? जवाब में वो बोलीं- हां, मैं वहां की लाइफ मिस कर रही हूं क्योंकि वहां शांति थी. उसके मुकाबले, शहर में शोर है. लोगों की भीड़ बहुत है. मुंबई लौटने के बाद कुछ दिनों तक मुझे अजीब सा फील हुआ. घुटन महसूस हुई. मैं सोच रही थी ये कितना अजीब है मैं मुंबई में पली-बढ़ी, लेकिन अब शहर की जिंदगी से पूरी तरह मूव ऑन हो चुकी हूं. मेरी यहां पर कोई प्रॉपर्टी नहीं है. मैं होटल में या किराये पर रहती हूं. मैं कर्जत में पूरी तरह सेटल हो गई हूं. मैंने फ्यूचर में वहीं रहने का प्लान किया है. क्योंकि वहां सुकून है.

दूसरे एक इंटरव्यू में शिल्पा ने बताया था कि वो कर्जत में खेती करती हैं. ऑर्गेनिक फार्मिंग करती हैं. लॉकडाउन के वक्त उन्होंने कर्जत में जमीन ली थी. वहां उनका बंगला है. वो नदी किनारे विंटेज रिसॉर्ट बना रही हैं. 

शिल्पा ने कहा भले ही मुंबई लौटकर वो लोगों की भीड़ देखकर दंग हैं लेकिन सेट पर काफी एंजॉय करती हैं. वहां ढेर सारा फन होता है. मालूम हो, शिल्पा ने 10 साल बाद शो में वापसी की है. उन्होंने शुभांगी अत्रे को रिप्लेस किया है. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement