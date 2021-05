ऑल्ट बालाजी पर भड़के शहनाज गिल के फैंस, इस वजह से की माफी की मांग

बिग बॉस 13 से सबकी चहेती बनी शहनाज गिल को अभी तक फैंस का भरपूर प्यार मिल रहा है. शहनाज के सपोर्ट में उनकी फैन आर्मी हमेशा खड़ी रहती है. अब एक बार फिर शहनाज के फैंस अपनी स्टार के सपोर्ट में खड़े हैं.

शहनाज को सपोर्ट, ट्रोल हुआ AltBalaji

दरअसल, शहनाज गिल अपने खास दोस्त सिद्धार्थ शुक्ला के अपकमिंग प्रोजेक्ट वेब सीरीज ब्रोकन बट ब्यूटीफुल को प्रमोट करने के लिए लाइव आई थीं. यहां तक तो सब सही जा रहा था. बात तब बिगड़ी जब ओटीटी प्लेटफॉर्म जिसपर सिद्धार्थ का प्रोजेक्ट रिलीज हो रहा है यानि ऑल्ट बालाजी ने शहनाज को ट्रोल करने वाला एक ट्ववीट लाइक किया. हेटर ने ट्ववीट में शहनाज के खिलाफ आपत्तिजनक बातें लिखी थीं. बस इसी पर शहनाज के फैंस भड़क गए हैं. वे Shame of AltBalaji ट्रेंड करा रहे हैं.

Apologize @altbalaji for insulting a innocent girl. She has been promoting BBB and what you did is shameful. Lots of us subscribed becos of her. Now we will cancel it. #ShameonAltbalaji https://t.co/ZAQIz5fQGl — ✨Buie (ਰਾਖੀ) #satnamwaheguruੴ 🇺🇸|🇮🇳 (@BuieBedi12) May 21, 2021

#ShameonAltbalaji

We want them to apologize

Tum ko @ishehnaaz_gill



Start using this Hastag — ✨Lovey_shehnaaz✨ (@lovey_00024) May 21, 2021

Sana promoted your @altbalaji so called webseires and in return you give me this #ShameOnAltBalaji pic.twitter.com/zTeowjQ0jS — Nirali Patel (@NiraliP14042462) May 22, 2021

I'm not a fan of #ShehnaazGiII or any other film Or serial actor/actress ! But today I saw a tweets of some people where clearly shows a twitter page named @altbalaji liked 1 tweet which including hated word & Sexual things about a girl ! how dare admin is ? #ShameOnAltBalaji — Debojit Nath (@Deb22dn) May 21, 2021



शहनाज के फैंस ऑल्ट बालाजी से माफी की मांग कर रहे हैं. एक शख्स ने लिखा- यहां किसी का फैन होने की बात नहीं है लेकिन ये शहनाज की इज्जत का सवाल है. वो सम्मान की हकदार हैं. देर होने से पहले माफी मांग लो.

कई लोगों का ऐसा भी कहना है कि प्लेटफॉर्म को उन लोगों को सबक सिखाना चाहिए जो शहनाज को ट्रोल कर रहे हैं मगर यहां तो उल्टा वे उसके ट्वीट को लाइक कर रहे हैं. बता दें कि ट्रोलर का ट्वीट अब दिखाई नहीं दे रहा है. वैसे ये पहली बार नहीं है जब शहनाज का फैंडम डंटकर उनके सपोर्ट में आया हो. पंजाब की शहनाज गिल ने बिग बॉस में अपने चुलबुले अंदाज से सभी का दिल जीता था.