कांग्रेस के लोकसभा सांसद शश‍ि थरूर देश-दुनिया की खबरों के अलावा एंटरटेनमेंट में भी रुचि रखते हैं. उन्होंने ट्व‍िटर पर लोगों से एक छोटी बच्ची को वोट करने की अपील की है. इस बच्ची का नाम है सौपर्न‍िका नायर जिसने ब्रिटेन्स गॉट टैलेंट के सेमी फाइनल में अपनी जगह बना ली है. इस भारतीय टैलेंट के लिए शश‍ि थरूर ने लोगों से वोट का अनुरोध किया है.

शश‍ि ने ट्वीट किया- 'एक 10 वर्षीय भारतीय लड़की ब्रिटेन्स गॉट टैलेंट की सेमी-फाइनलिस्ट हैं. उसके बेहतरीन गाने को सुनें. और 2.30 बजे तक वोट कर दें.'. शश‍ि ने सौपर्न‍िका नायक के गाने का यूट्यूब लिंक भी साथ में शेयर किया है. मालूम हो कि सौपर्न‍िका को वोट करने का समय 14 सितंबर, भारतीय समय के अनुसार 2:30 बजे तक का समय है.

A ten year old Indian girl is a semi-finalist in Britain’s Got Talent! To hear her amazing singing check this out: https://t.co/k33jDRpoym. And do vote for her before 10 am BST (2.30 pm IST) today! pic.twitter.com/ve4ROMzEcY