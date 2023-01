Shark Tank India 2 का पहला एपिसोड देखकर दर्शकों को याद आए अशनीर ग्रोवर, बनने लगे Meme

शार्क टैंक इंडिया के दूसरे सीजन का शानदार आगाज हो चुका है. शार्क टैंक इंडिया का दूसरा सीजन, पहले सीजन से काफी अलग नजर आया. शार्क टैंक इंडिया 2 में कई बड़े बदलाव किए गए हैं. शो में अशनीर ग्रोवर की जगह कारदेखो के को-फाउंडर अमित जैन ने ली है. यानी इस बार अमित जैन, पीयूष बंसल, अनुपम मित्तल, अमन गुप्ता, विनीता सिंह और नमिता थापर शो को जज कर रहे हैं. हालांकि, फिर भी पहला एपिसोड देखने के बाद यूजर्स को अशनीर ग्रोवर की कमी खल रही है.

दर्शकों को याद आए अशनीर ग्रोवर

शार्क टैंक इंडिया का पहला सीजन दर्शकों को काफी पसंद आया था. शो के साथ दर्शकों को अशनीर ग्रोवर के वन लाइनर्स भी खूब भाए. अशनीर ग्रोवर के वन लाइनर्स को लेकर सोशल मीडिया पर काफी Meme भी बनाए थे. वहीं अब शार्क टैंक इंडिया 2 का पहला एपिसोड देखने के बाद दर्शकों को शो के जज अशनीर ग्रोवर की कमी खली रही है.

बाकी बातें होती रहेंगी, लेकिन उससे पहले अशनीर ग्रोवर को याद कर रहे दर्शकों के ये ट्वीट देख लीजिए-

For those who missing @Ashneer_Grover Sir , In Shark Tank India S2 REMEMBER :- A Blue Whale Can't Be Settled Between Sharks. 🐳 #SharkTankIndiaS2 #doglapan #ashneergrover pic.twitter.com/zi7YFX9C6q

Watched first episode of #SharkTankIndiaS2 and missing our badass Hero @Ashneer_Grover without him not getting that Vibe of first season @sharktankindia without @Ashneer_Grover is chai without sugar 😜 we want #ashneergrover back on #SharkTankIndiaS2 @SonyTV @SonyLIV