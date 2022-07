Sana Khan ने हज से शेयर कीं ढेरों फोटोज, हुईं ट्रोल, यूजर्स बोले- पिक्चर लेने गई हो?

शोबिज की दुनिया छोड़ अल्लाह की इबादत में लगीं सना खान (Sana Khan) चर्चा का विषय बनी हुई हैं. सना अपने पति मुफ्ती अनस सैयद के साथ हज की यात्रा पर निकली थीं. दोनों मदीना रवाना हुए थे, जहां पहुंचकर उन्होंने हज किया. अपने सफर और इबादत से जुड़ी ढेरों फोटोज और वीडियो सना खान ने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. ऐसे में यूजर्स ने उन्हें जबरदस्त ट्रोल कर दिया है.

ट्रोल हुईं सना खान

यूजर्स का कहना है कि सना खान को हज यात्रा से इतनी फोटोज पोस्ट नहीं करनी चाहिए. वह अल्लाह के घर में हैं. ऐसे में उन्हें दुआ मांगने पर ध्यान देना चाहिए ना कि फोटो खिंचवाने और वीडियो बनाने पर. कई यूजर्स ने तो यह तक कह दिया है कि सना खान और उनके पति मुफ्ती अनस सैयद फेमस होने के लिए धार्मिक जगह का इस्तेमाल कर रहे हैं. तभी उन्होंने इतने फोटोज शेयर किए हैं.

सना खान की फोटोज पर ढेरों यूजर्स के कमेंट हैं. फोटो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, 'पब्लिसिटी की भूख आपको कुछ अच्छा करने नहीं देगी. यह ग्लैमर भरी जिंदगी की लत है. आप खुद को कैमरा से दूर रख ही नहीं सकती हैं.' दूसरे ने लिखा, 'फोटोग्राफी करने गई हो या फिर हज करने?'

