बिग बॉस 15 में फिर जलवा बिखेरेंगे Salman Khan, एक दशक से हैं शो के होस्ट

टीवी के रियलिटी शोज के साथ बॉलीवुड के कई सुपरस्टार्स का नाम जुड़ चुका हैं. यह वो स्टार्स हैं जो सालों से इन रियलिटी शोज को होस्ट करते आ रहे हैं और अब शो की पहचान ही इनके चेहरे से होने लगी है. जैसे कौन बनेगा करोड़पति की कल्पना अमिताभ बच्चन के बिना करना मुश्किल है, वैसे ही बिग बॉस के बारे में सलमान खान के बिना सोचना बेईमानी लगता है.

एक दशक से शो के होस्ट हैं सलमान

2 अक्टूबर से बिग बॉस का सीजन 15 शुरू होने जा रहा है और सलमान खान एक बार फिर होस्ट की भूमिका निभाते नजर आएंगे. सलमान खान हर साल बिग बॉस को होस्ट करते हैं और कुछ अलग लेकर आते हैं. उनका और बिग बॉस का रिश्ता एक दशक पुराना हो गया है और अब दोनों को अलग करना मुश्किल है.

सलमान खान की बिग बॉस के मेकर्स से फीस बढ़ाने की अपील, बताई ये वजह

बिग बॉस 15 के लॉन्च मीट पर सलमान खान ने मजाक में कहा था कि बिग बॉस के साथ उनका रिश्ता जितना लम्बा चला है, उतना कोई दूसरा नहीं चला. वह जब भी अलग होते हैं, तो दोबारा मिलने के लिए बेकरार हो जाते हैं. सलमान खान के मुताबिक, बिग बॉस 15 नॉर्मल सीजन से ज्यादा लंबा चलने वाला है. साथ ही इसमें बहुत कुछ नया देखने को मिलने वाला है.

सलमान खान ने 2010 में बिग बॉस को होस्ट करना शुरू किया था. तब से लेकर अभी तक उनका स्टाइल, कंटेस्टेंट्स के साथ उनका व्यवहार और उनका मजाकिया अंदाज सभी को पसंद आता रहा है. सूट-बूट में जब सलमान शो पर वीकेंड का वार लेकर आते हैं तो रौनक और उत्साह अलग ही होता है.

#BiggBoss ka yeh season bhi layega sadasyon ke liye nayi-nayi samasyaein!

Safar hoga unka, magar entertainment humaara!

Toh kya ready hain aap, #BB15 ki premiere night ke liye?



Tune in on 2nd October, at 9:30 pm, only on #Colors.@BeingSalmanKhan @TRESemmeIndia @LotusHerbals pic.twitter.com/mltOy5NNvy