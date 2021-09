Bigg Boss OTT की विजेता दिव्या अग्रवाल को सलमान खान से ना मिल पाने का है मलाल

रियलिटी स्टार दिव्या अग्रवाल बिग बॉस ओटीटी का खिताब अपने नाम कर चुकी हैं. इस शो को बॉलीवुड निर्माता और निर्देशक करण जौहर ने होस्ट किया था, जिसकी ट्रॉफी दिव्या अग्रवाल ने जीती. दिव्या अग्रवाल के लिए बिग बॉस ओटीटी का सफर खास और मजेदार रहा. सबको यह लग रहा था कि दिव्या को बिग बॉस 15 में भी हिस्सा लेने का मौका मिलेगा. जिसे देखने के लिए दिव्या अग्रवाल के फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे.

बिग बॉस 15 में नहीं होगी दिव्या की एंट्री?

एक इंटरव्यू में बात करते हुए दिव्या अग्रवाल ने कहा कि वो सलमान खान के शो बिग बॉस 15 में नहीं जा रही है. उन्होंने कहा कि अभी कुछ साफ नहीं है. मैं असल में कॉल का इंतजार कर रही थी. बिग बॉस ओटीटी में एंट्री करते समय हमें बताया गया था कि कुछ टॉप कंटेस्टंट्स बिग बॉस 15 में एंट्री ले पाएंगे. अगर मैं बिग बॉस 15 में जाती तो मुझे ज्यादा खुशी होती. यह मेरे लिए एक और जीत होती.'

