शिबानी को रश्मि देसाई का जवाब, अंकिता को 2 मिनट के फेम की जरूरत नहीं

सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में जनता से लेकर स्टार्स भी दो गुटों में बंट गए हैं. कुछ लोग जहां एक तरफ रिया चक्रवर्ती पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग उनके सपोर्ट में भी नजर आ रहे हैं. हाल ही में रिया की दोस्त शिबानी दांडेकर ने सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे पर निशाना साधते हुए कहा था कि वे चंद सेकंड्स के फेम के लिए रिया को टारगेट कर रही हैं. अब अंकिता के सपोर्ट में उनकी दोस्त रश्मि देसाई आ गई हैं और उन्होंने शिबानी को करारा जवाब दिया है.

रश्मि देसाई ने ट्विटर पर पोस्ट के जरिए बड़ा लेख लिखा और अंकिता लोखंडे का बचाव किया. उन्होंने कैप्शन में दिल के इमोजी के साथ लिखा- अंकिता, मैं जानती हूं कि तुम कौन हो, और सारा देश जानता है कि अंकिता लोखंडे कौन है. उन्होंने नोट में लिखा- लोग एक दूसरे के बारे में अच्छा-बुरा कह रहे हैं. लोग एक दूसरे को ट्रोल कर रहे हैं. किसी एक शख्स की कुछ लोग प्रशंसा कर रहे हैं तो उसी शख्स की कुछ लोग बुराई कर रहे हैं. साल 2020 में बस यही चल रहा है. अब मुद्दे पर आते हैं. अंकिता लोखंडे मेरे अच्छी दोस्त हैं. मैंने, अंकिता ने और सुशांत ने एक साथ ही अपना करियर शुरू किया था. मैं ये मानती हूं कि साल 2020 में हमने एक बहुत टैलेंटेड एक्टर को खो दिया. कुछ लोग इसे पर्सनल लॉस मान रहे हैं तो वहीं कुछ लोग इसे दूसरे एंगल से देख रहे हैं.

@anky1912 I know who you are and the entire country knows who #ankitalokhande is 💓 pic.twitter.com/94bn0wWRMC