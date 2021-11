Dance Deewane 3: रेसिस्ट कहलाने से मायूस Raghav Juyal, माफी मांगते हुए की खास अपील

सोशल मीडिया के दौर में अब स्टार्स के लिए कुछ भी बोल देना इतना आसान नहीं रह गया है. अब हंसी-मजाक में कही बात, दर्शकों के एंटरटेनमेंट के लिए कही कोई बात कब जी का जंजाल बन जाए नहीं कहा जा सकता. ऐसा ही देखने को मिला है पॉपुलर डांस शो डांस दीवाने 3 के होस्ट राघव जुयाल के साथ. राघव ने असम से आई कंटेस्टेंट गुंजन सिन्हा को मंच पर बुलाने से पहले उनका इंट्रोडक्शन जिस अंदाज में किया उसने कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है. सभी उनके इस अंदाज को रेसिज्म से जोड़ रहे हैं. यहां तक कि असम के चीफ मिनिस्टर ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. अब इसपर राघव जुयाल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए अपनी सफाई दी है.

वायरल हो रही राघव की क्लिप

शो के एक एपिसोड से राघव की एक छोटी सी क्लिप वायरल हो रही है. इसमें वे कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं जिसे रेसिज्म से जोड़ कर देखा जा रहा है. इसपर राघव ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए सभी से माफी मांगी और कहा कि- लोगों ने इतने बड़े एक एपिसोड से एक छोटा सा वीडियो निकाला और वो वायरल हो गया. लोगों से मेरा निवेदन है कि उन्हें इसे बड़े कॉन्टेक्स्ट पर देखने की जरूरत है. लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि मुझे रेसिस्ट कह कर बुलाया जा रहा है और ये बात मेरी मेंटल हेल्थ को प्रभावित कर रही है. नॉर्थ ईस्ट में मेरी भी फैमिली है और दोस्त हैं. मैं नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले लोगों की ना सिर्फ रिस्पेक्ट करता हूं बल्कि मैं उनके साथ हक की लड़ाई के लिए खड़ा भी होता हूं.

उन्होंने और विस्तार से इस मामले पर बात करते हुए कहा कि- ''बच्ची ने क्रिएटिव्स को ये बताया था कि वो चाइनीज बोल सकती है लेकिन उसका उच्चाहरण काफी अस्पष्ट था. वो इसे अपने टैलेंट के तौर पर गिना रही थी. वे पूरे शो में हंसी-मजाक में इस भाषा को अपने अंदाज में बोल रही थी. शो के अंत में मैंने भी सोचा कि मैं उसे उसी के अंदाज में बोलकर बुलाऊंगा और उसे मंच पर इनवाइट करूंगा. ये शो के अंदर मनोरंजन के लिए एक मजाक था और सिर्फ एक छोटी सी क्लिप से मुझे जज करना गलत है.''

It's 2021, but the #racist Indians still practicing "Chinese" "momo" "ching chong" #racism as a comic element on their national television with their #bollywood celebs applauding it. The racist host @TheRaghav_Juyal introducing Gunjan Sinha from Assam in a show on @ColorsTV pic.twitter.com/qcPsgiWfXg

It has come to my notice that a popular reality show host has used racist rhetoric against a young participant from Guwahati. This is shameful and totally unacceptable. Racism has no place in our country and we should all condem it unequivocally.