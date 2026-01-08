scorecardresearch
 
'बिग बॉस' फेम प्रिंस नरूला हुए गिरफ्तार? वायरल वीडियो का एक्टर ने बताया सच

प्रिंस नरूला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके लेकर जाती नजर आई. फैंस इस खबर से काफी चिंतित दिखे. लेकिन अब इस मामले की पूरी सच्चाई सामने आ गई है.

गिरफ्तारी पर बोले प्रिंस नरूला (Photo: Instagram @princenarula)
'रोडीज', 'बिग बॉस' जैसे बड़े रियलिटी शोज जीत चुके प्रिंस नरूला गुरुवार के दिन अचानक सुर्खियों में आए. उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके लेकर जाती नजर आई. कहा गया कि प्रिंस को दिल्ली मस्जिद विवाद के चलते गिरफ्तार किया गया है. लेकिन अब इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आई है. 

क्या है प्रिंस नरूला के गिरफ्तार होने की असली सच्चाई?

प्रिंस नरूला ने टेली चक्कर को बताया है कि वो असल में गिरफ्तार नहीं हुए थे. उनका ये वीडियो एक शूट का हिस्सा है. एक्टर ने कहा, 'वो एक ब्रैंड शूट का हिस्सा था. मैं गिरफ्तार नहीं हुआ.' एक्टर ने इस बात पर सफाई देकर फैंस को बड़ी राहत दी है. जिससे कई लोग उनके लिए चिंतित थे कि अचानक प्रिंस क्यों गिरफ्तार किए गए. लेकिन असलियत कुछ और ही निकली. 

वायरल वीडियो में प्रिंस को कुछ पुलिस वालों के साथ देखा गया. हालांकि उनकी गिरफ्तारी का असली कारण क्या था, ये साफ नहीं किया गया. जिसके कारण उनके खिलाफ काफी अफवाहें उड़ाई गईं. प्रिंस के चेहरे पर भी थोड़ी तकलीफ देखी गई, ऐसा लगा कि वो इस गिरफ्तारी से परेशान हैं. उनके फैंस ने AI टूल का इस्तेमाल करके इस वीडियो की असलियत के बारे में जानने की कोशिश की. जिससे ये बात सामने आई कि ये वीडियो शायद फेक या गुमराह करने वाली है. 

बात करें प्रिंस नरूला की पर्सनल लाइफ की, तो वो कई बार कॉन्ट्रोवर्सी में फंस चुके हैं. 'रोडीज' शो के दौरान वो एल्विश यादव संग भिड़ते नजर आए, जिससे सोशल मीडिया पर काफी बवाल खड़ा हुआ. प्रिंस आमतौर पर अपने अग्रेशन के लिए भी जाने जाते हैं. उनका बिंदास अंदाज कई लोगों को पसंद आता है. प्रिंस शादीशुदा हैं. उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड युविका चौधरी से शादी रचाई थी, जिनसे उन्हें अभी एक बेटी भी है.  कुछ वक्त पहले प्रिंस और युविका के बीच दूरियों की खबरें भी सामने आई थीं. लेकिन कपल ने उन बातों को महज अफवाहों का नाम देकर खारिज किया.

