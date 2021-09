Navjot singh sidhu resignation: सिद्धू के इस्तीफे से खतरे में आई अर्चना पूरन सिंह की नौकरी? ट्विटर पर मीम्स वायरल

मंगलवार को पंजाब की राजनीति में बड़ा मोड़ देखने को मिला. पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफा देकर सभी को चौंका दिया. हालांकि उन्होंने ये साफ कहा कि वे कांग्रेस में बने रहेंगे. सिद्धू के इस फैसले को सभी ने हैरानी से लिया है. सिद्धू के इस्तीफे के बीच सबसे ज्यादा फनी बात ये रही कि ट्विटर पर अर्चना पूरन सिंह ट्रेंड हो रही हैं. लोग उनकी नौकरी को खतरा बता रहे हैं.

सिद्धू ने दिया इस्ताफा, ट्रेंड हो रहीं अर्चना पूरन सिंह

ट्विटर पर कई सारे मीम्स वायरल हो रहे हैं. क्योंकि कभी नवजोत सिंह सिद्धू द कपिल शर्मा में गेस्ट जज थे. उनके पाकिस्तान को लेकर दिए एक बयान के बाद हंगामा ऐसा बरपा कि सिद्धू को कपिल शर्मा का शो छोड़ना पड़ा था. इसके बाद शो में सिद्धू को अर्चना पूरन सिंह ने रिप्लेस किया. सोशल मीडिया पर सिद्धू पर तंज कसते हुए या उनका मजाक उड़ाते हुए कई सारे पोस्ट शेयर किए गए हैं जिनमें अर्चना की फोटो का इस्तेमाल हुआ है. लोगों का कहना है कि अब सिद्धू कपिल के शो में वापसी कर लेंगे और अर्चना का घर जाना पडे़ेगा.

Siddhu ka istifa..Archana Puran Singh k khurchi pay khatra😂@KapilSharmaK9 @apshaha — Amol Junghare (@AJunghare) September 28, 2021

Archana Puran Singh on the sets of The Kapil Sharma Show pic.twitter.com/dXkLf5JYJw — Darshan Pathak (@darshanpathak) September 28, 2021

Archana Puran Singh is more tensed right now than Rahul Gandhi. — Arpit Sharma (@iArpitSpeaks) September 28, 2021

After Navjot Siddhu's resignation from Punjab CONGRESS, the only person who seems to be highly upset is ARCHANA PURAN SINGH in Kapil Sharma show .....



😂🤣😂😂😂😂#PunjabPolitics pic.twitter.com/BvKZMdKJjk — Subba Rao 🇮🇳🇮🇳 (@TNSubbaRao1) September 28, 2021

BREAKING



Archana Puran Singh asks entire Team of #TheKapilSharmaShow to be moved to some Resort.



Archana fears Horse trading of Comedians by #NavjotSidhu and also possible change of Judge!!



Sidhu likely to meet Kapil soon - Sources — DaaruBaaz Mehta (@DaaruBaazMehta) September 28, 2021

सिद्धू के इस्तीफे पर फैंस ने ये भी बता दिया कि अर्चना पूरन सिंह का क्या रिएक्शन होगा और वो इस मुद्दे पर क्या बोलेंगी.यूजर्स फनी मीम्स के जरिए अर्चना पूरन सिंह के दिल का हाल बयां कर रहे हैं. दिखाया है कि अब अर्चना की नौकरी पर संकट आ गया है. सिद्धू अब कपिल के शो में वापस आ सकते हैं. एक शख्स ने लिखा- सिद्धू के इस्तीफे के बाद अर्चना पूरन सिंह काफी टेंशन में आ गई हैं और उन्होंने नौकरी डॉट कॉम पर नौकरी के लिए अप्लाई किया है. लोगों ने ये तक कहा कि अर्चना इस वक्त राहुल गांधी से भी ज्यादा टेंशन में हैं.

* #NavjotSinghSidhu resigns *



Archana Puran Singh in Kapil Sharma show pic.twitter.com/50E1EFls2w — Baandya (@Bahut_Scope_Hai) September 28, 2021

#NavjotSinghSidhu resigned from Congress



Navjot Singh Sidhu to Archana Puran Singh right now: pic.twitter.com/UXaxOes8ik — Soham Naskar (@SohamNaskar) September 28, 2021

Archana Puran Singh After The News Of Navjot Singh Sidhu Resigned pic.twitter.com/6L3p9RZlDR — memestagram_28 (@memestagram_28) September 28, 2021

The most distressed person would be Archana puran singh right now.#NavjotSinghSidhu pic.twitter.com/5wvxYZatG3 — Nadeem Gaur🇮🇳 (@Nadeem_gaur92) September 28, 2021

#NavjotSinghSidhu resigned from Congress



Archana Puran Singh to Kapil sharma rn: pic.twitter.com/4m6vVdDTmf September 28, 2021

Step 1- #NavjotSinghSidhu Resignation

Step 2- To Kapil Sharma Show

Step 3 - Archana Puran Singh job ends. @ArchanaPuranFC Reaction. pic.twitter.com/cGgYKxE5Lz — Hindu_Tan_Man (@freeMotinspire) September 28, 2021

#NavjotSinghSidhu resigns



Archana Puran Singh be like 👇😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/N4DoJt2V4A — Vikalp Sharma (@vikalprs) September 28, 2021

Archana Puran Singh right now 😀😀 pic.twitter.com/V1Tp2vBM63 — Neha (@beinghu95239118) September 28, 2021

दूसरे शख्स ने लिखा- बेचारी अर्चना पूरन सिंह उसकी सरकारी नौकरी भी गई सिद्धू के साथ. एक यूजर ने लिखा- अर्चना ने द कपिल शर्मा की पूरी टीम को किसी रिसॉर्ट में शिफ्ट होने की बात कही है. उन्हें सिद्धू द्वारा कॉमेडियंस की खरीद फिरोख्त का डर है.