नागिन 7 का TRP में धमाका, आते ही सास बहू शोज को दी मात, 'अनुपमा' की गिरी रेटिंग

नागिन 7 का प्रीमियर वीकेंड धमाकेदार रहा और इसे दर्शकों से जबरदस्त प्यार मिला. शो ने बार्क रेटिंग में दूसरी पोजिशन हासिल की है, जो दर्शाता है कि यह हिट शो बन चुका है. प्रियंका चाहर चौधरी और नमिक पॉल की केमिस्ट्री को खूब सराहा गया है. नागिन 7 की सफलता से सास बहू ड्रामा की टीआरपी में गिरावट आई है.

टीआरपी में नागिन 7 की धमाकेदार एंट्री (Photo: Instagram @priyankachaharchoudhary)
एकता कपूर के सुपरनैचुरल शो नागिन 7 का दर्शकों को लंबे समय से इंतजार था. शो का प्रीमियर वीकेंड धमाकेदार रहा. सोशल मीडिया पर प्रियंका चाहर चौधरी के शो की कहानी, स्क्रीनप्ले, वीएफएक्स और कलाकारों की एक्टिंग को सराहा गया. जनता की तरफ से मिली इस तारीफ में नया एडिशन हुआ है. वो ये कि लोगों के प्यार ने शो को जबरदस्त टीआरपी दिलाई है. नागिन 7 ने पहले ही हफ्ते में बार्क रेटिंग में धमाकेदार एंट्री पाई है.

टीआरपी लिस्ट में कौन आगे, कौन पीछे?
25वें हफ्ते की टीआरपी लिस्ट आ गई है. इसी के साथ टॉप 40 शोज में कौन किस नंबर पर है इसका खुलासा हो गया है. 'अनुपमा' की बादशाहत को तोड़ते हुए 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' पहले नंबर पर है. वहीं सुपरनैचुरल ड्रामा नागिन 7 ने दूसरी पोजिशन पर कब्जा किया है. प्रीमियर एपिसोड ने लॉन्च होते ही बाजी मार ली है. इससे साफ होता है कि शो को दर्शकों का कितना प्यार मिला है. शो का कॉन्सेप्ट आतंकवाद और महाकुंभ से जोड़ा गया है. नागिन 7 को मिली छप्परफाड़ टीआरपी ने इसे सुपरहिट शो बना दिया है. उम्मीद है आगे भी ये शो अपने चटपटे ट्विस्ट्स के साथ दर्शकों का दिल जीतेगा.

तीसरे नंबर पर रुपाली गांगुली का शो 'अनुपमा' है. चौथे पर 25वें ITA अवॉर्ड्स 2025 को जगह मिली है. 5वीं रैंक पर 'तुम से तुम तक' है. छठे नंबर पर 'उड़ने की आशा- सपनों का सफर' है. 7वें पर 'लाफ्टर शेफ 3' है. 9वें नंबर पर 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' को जगह मिली है. वहीं दसवीं रैंक पर टीवी शो 'गंगा माई की बिटियां' है. लिस्ट में इंडियन आइडल 26वीं रैंक पर है. माही विज का कमबैक शो 'सहर होने को है' खास लाइमलाइट नहीं लूट सका है. ये 28वें नंबर पर है. कौन बनेगा करोड़पति 36वें नंबर पर है.

प्रियंका चाहर चौधरी
नागिन की वजह से सास बहू ड्रामा की गिरी TRP
बार्क रेटिंग देखकर इतना तो साफ है कि डेली शोज को एकता कपूर का ये सुपरनैचुरल ड्रामा कड़ी टक्कर देने वाला है. शो आते ही जिस तरह दूसरे नंबर पर जगह बनाने में कामयाब हुआ है, इससे ये साबित भी हो गया है.

नागिन 7 की बात करें तो इसमें प्रियंका चाहर चौधरी लीड रोल में हैं. उनके अपोजिट नमिक पॉल को कास्ट किया गया है. ईशा सिंह भी अहम रोल में हैं. नमिक और प्रियंका की केमिस्ट्री की तारीफ हो रही है. प्रियंका के रोल का नाम अनंता है. वो सीरियल में 25 साल बाद होने वाले महाकुंभ में आने वाले प्रलय से दुनिया को बचाने का काम करेगी. इसी मकसद से उसका जन्म हुआ है. 

---- समाप्त ----
