'मैं चुप नहीं रहूंगी', टॉर्चर करते थे मां-बाप, फैली अफवाहों पर मालती चाहर लेंगी लीगल एक्शन

क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन और बिग बॉस फेम मालती चाहर ने अपने खिलाफ चल रही अफवाहों और कथित फर्जी खबरों पर कड़ा रुख अपनाते हुए एक ऑफिशियल बयान जारी किया है. अपने बयान में उन्होंने साफ कहा कि बिग बॉस के सफर के बाद मीडिया के कुछ हिस्सों ने झूठ और सनसनी फैलाने का रास्ता चुना है, जो पूरी तरह से स्वीकार करने लायक नहीं है.

मालती का फूटा गुस्सा

मालती ने कहा कि कुछ लोग उनके परिवार को बेवजह इस विवाद में घसीट रहे हैं और मनगढ़ंत कहानियां गढ़ी जा रही हैं. उन्होंने साफ शब्दों में इसकी निंदा की और कहा कि उन्होंने कभी भी अपने माता-पिता पर किसी तरह के उत्पीड़न या प्रताड़ना का आरोप नहीं लगाया है और इस तरह के सभी दावे पूरी तरह झूठे हैं. उन्होंने ये भी कहा कि उनके परिवार के लिए उनका प्यार और सम्मान किसी भी हाल में समझौते का विषय नहीं है.

मालती ने इंस्टा स्टोरी में लिखा- जब से मेरा बिग बॉस का सफर शुरू हुआ है, मीडिया के कुछ लोग झूठी और सनसनी फैलाने वाली बातें कर रहे हैं. मेरे परिवार को झूठी और गंदी कहानियों में घसीटना बिल्कुल गलत और मानहानि करने वाला है. मैंने कभी भी अपने माता-पिता पर किसी तरह की मारपीट या परेशान करने का आरोप नहीं लगाया है. ये सारी बातें पूरी तरह झूठी हैं. मेरे परिवार के लिए मेरा प्यार और सम्मान सबसे ऊपर है.

'ये क्लिकबेट पत्रकारिता का सबसे घटिया रूप है. मैं चुप नहीं रहूंगी और हर कानूनी रास्ता अपनाऊंगी. मैं सभी से अपील करती हूं कि झूठी खबरों और गैर-जिम्मेदार रिपोर्टिंग के खिलाफ मेरा साथ दें और सनसनी की बजाय सच्चाई का साथ दें.'

मालती ने दिया था परिवार को लेकर बयान

मालती ने अपने बयान से साफ किया कि वो हर संभव कानूनी रास्ता अपनाएंगी और सच्चाई के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगी. एक्ट्रेस अपने और अपने परिवार की छवि को लेकर किसी भी तरह की अफवाह को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं हैं.

मालती ने हाल ही में दिए अपने इंटरव्यूज में परिवार की स्थिति को लेकर बात की थी. उन्होंने बताया था कि पेरेंट्स के अलगाव ने उनपर बुरा असर डाला था. मालती ने कुबूल किया था कि माता-पिता कई बार झगड़ों के बाद आकर बिना वजह उनकी पिटाई कर देते थे, अपना गुस्सा उनपर उतारते थे. मालती ने कहा था कि वो घर में सबसे बड़ी बेटी थी इसलिए उन्हें ज्यादा दिक्कत होती थी. उनका भाई क्रिकेट खेलता था इसलिए वो इससे दूर था.

