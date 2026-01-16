scorecardresearch
 
लाफ्टर शेफ में होगी पुराने कंटेस्टेंट की एंट्री, TRP डाउन होने के बाद मेकर्स का एक्शन

'लाफ्टर शेफ' जो एक समय पर टीवी की जान था, अब कमजोर हो गया है. इसकी टीआरपी रेटिंग्स काफी ज्यादा गिर गई है, जिससे मेकर्स को अब एक कठिन फैसला लेना पड़ रहा है. खबर है कि शो में एक बड़ा बदलाव नजर आने वाला है.

लाफ्टर शेफ में लौटेगी पुरानी टोली (Photo: Instagram @niasharma)
कलर्स टीवी का हिट कॉमेडी-रियलिटी शो 'लाफ्टर शेफ' अपने अनोखे कॉन्सेप्ट की वजह से मशहूर हुआ था. घर बैठी जनता को अपने फेवरेट सेलेब्स का मस्ती-मजाक में खाना बनाता हुआ देखना काफी पसंद आ रहा था. ये शो टीआरपी चार्ट पर टॉप 5 में पर रहता था. लेकिन अब इसका चार्म कहीं फीका सा पड़ गया है. 

'लाफ्टर शेफ' का मजा क्यों हुआ फीका?

'लाफ्टर शेफ' का जबसे तीसरा सीजन आया है, तबसे काफी कुछ बदल चुका है. शो में नए टीवी सेलेब्स की कास्टिंग हुई, जो दर्शकों का मनोरंजन करने में फेल हुए. तेजस्वी प्रकाश और ईशा मालविया का बचपना कई लोगों को पसंद नहीं आया. सोशल मीडिया पर उनका काफी मजाक भी बनाया गया. 

वहीं शो में टीवी का पावर कपल गुरमीत चौधरी और देबीना बनर्जी भी हैं, जो अभी तक कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए हैं. इन सभी कारणों से शो की टीआरपी में बड़ी गिरावट आई है. पहले हफ्ते के बाद, 'लाफ्टर शेफ' टॉप 5 में भी अपनी जगह नहीं बना पा रहा है. अब लगता है कि मेकर्स अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाने वाले हैं. 

टीआरपी के कारण 'लाफ्टर शेफ' में होंगे बदलाव?

टाइम्स नाऊ की रिपोर्ट के अनुसार, लाफ्टर शेफ सीजन 3 से गुरमीत चौधरी, देबीना बनर्जी, विवियन डिसेना, ईशा सिंह और ईशा मालविया की छुट्टी होने वाली है. सूत्रों का कहना है कि शो में पुराने खिलाड़ियों की एंट्री होने वाली है, जिनके कारण इसकी टीआरपी बढ़ी थी. रिपोर्ट के मुताबिक, गुरमीत और देबीना शो इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी पुरानी कमिटमेंट्स पूरी करनी है. विवियन डिसेना और ईशा मालविया भी इसी कारण से बाहर हो रहे हैं.

सूत्रों का कहना है कि विवियन कलर्स टीवी पर एक और शो के लिए तैयारी कर रहे हैं. इन सभी सेलेब्स की जगह, पुराने कलाकार जैसे विक्की जैन, अंकिता लोखंडे और अर्जुन बिजलानी की एंट्री होगी. वहीं इनके अलावा मेकर्स निया शर्मा और सुदेश लहरी से भी बात कर रहे हैं. निया और सुदेश लहरी की जोड़ी इस शो की जान थी. दोनों का मस्ती भरा अंदाज और सुदेश लहरी की निया संग फ्लर्टिंग लोगों को काफी पसंद आई थी. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ColorsTV (@colorstv)

हालांकि अभी तक शो से जुड़ा कोई भी नया प्रोमो नजर नहीं आया है, जिसमें इन बदलावों का जिक्र किया गया हो. ना ही मेकर्स की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई है. फिलहाल शो में कृष्णा अभिषेक-कशमीरा शाह, अभिषेक कुमार-समर्थ जुरेल, एल्विश यादव-ईशा मालविया, करण कुंद्रा-तेजस्वी प्रकाश, अली गोनी-जन्नत जुबैर की जोड़ियां नजर आ रही हैं, जो अपनी कॉमिक टाइमिंग से लोगों को कुछ हद तक हंसा रहे हैं. 

---- समाप्त ----
