TV पर पहली बार बिना रुके 32 मिनट तक गाते रहे अमिताभ, कीकू शारदा ने लूटी महफिल

कौन बनेगा करोड़पति सीजन 17 का ग्रैंड फिनाले आज रात प्रसारित होगा, जिसमें अमिताभ बच्चन ने 32 मिनट तक लगातार गाकर नया रिकॉर्ड बनाया है. शो के प्रोमो में बिग बी के आइकॉनिक गानों की झलक मिलती है, जो दर्शकों के लिए एक खास सरप्राइज है.

केबीसी 17 ग्रैंड फिनाले (Photo : Screengrab)
कौन बनेगा करोड़पति सीजन 17 आज रात खत्म होने वाला है. ग्रैंड फिनाले में म्यूजिक, हंसी और नॉस्टैल्जिया का धमाकेदार जश्न होने वाला है. आखिरी एपिसोड से पहले, सोनी लिव ने दो मजेदार प्रोमो रिलीज किए हैं, जो अमिताभ बच्चन के इतिहास रचने और कॉमेडियन कीकू शारदा के धमाकेदार जोक्स की झलक दिखाते हैं.

83 साल के बिग बी ने बनाया रिकॉर्ड
केबीसी फिनाले के प्रोमो सोनी लिव के यूट्यूब चैनल पर शेयर किया गए हैं. एक प्रोमो में 83 साल के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन अपने आइकॉनिक गाने लगातार गाते नजर आ रहे हैं. मेकर्स ने बताया कि बच्चन साहब ने 30 मिनट से ज्यादा लगातार गाया, जो KBC के लिए एकदम अनोखा मोमेंट है.

क्लिप शुरू होती है सिलसिला (1981) के एवरग्रीन होली सॉन्ग “रंग बरसे” से. फिर वो बाघबन का “होरी खेले रघुवीरा”, तीसरी कसम का “चलत मुसाफिर” और लावारिस का “मेरे अंगने में” गाते हैं. मेकर्स के मुताबिक, बच्चन साहब ने 32 मिनट बिना रुके गाया, जो KBC स्टेज पर इतिहास रच गया.

प्रोमो शेयर करते हुए मेकर्स ने कैप्शन दिया, जब फिनाले बन जाए लाइफटाइम मोमेंट. देखिए बिग बी का स्पेशल सरप्राइज एक्ट #KaunBanegaCrorepati के आखिरी एपिसोड में आज रात 9 बजे #SonyLIV पर. फैंस इस क्लिप के दीवाने हो गए हैं और कई इसे शो का परफेक्ट फिनाले बता रहे हैं. 

कीकू शारदा का मस्तमौला अंदाज
बच्चन साहब की म्यूजिकल परफॉर्मेंस नॉस्टैल्जिया ला रहा है. कॉमेडियन कीकू शारदा हंसी का डोज दे रहे हैं. दूसरे प्रोमो में कीकू हॉट सीट पर बैठे हैं और अपने तीखे जोक्स से हॉस्ट और ऑडियंस को हंसा रहे हैं. 

कीकू कहते हैं कि स्कूल में टीचर ABC पढ़ाती थी. मैंने मना कर दिया और बोला सिर्फ KBC सीखूंगा. किकू जोक मारते हैं. फिर बोलते हैं, बैंक जाता हूं तो KYC करने को कहते हैं, मैं बोलता हूं... ऑडियंस चिल्लाती है KBC कीकू हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, नहीं, मैं बोलता हूं प्लीज सिर्फ KYC ही करो. उनका कॉमिक टाइमिंग इतना जबरदस्त है कि थोड़ी देर में स्टूडियो में ठहाके गूंजने लगते हैं. 

केबीसी फिनाले के प्रोमो देखने के बाद दर्शक शो के लिए एक्साइटेड हैं. लेकिन मन में इस बात का दुख भी है कि अब केबीसी टीवी पर नहीं आएगा. 

---- समाप्त ----
