अली को 'स्मॉल टाउन गुंडा' कहने पर ट्रोल हुईं कविता कौशिक, यूजर्स ने सुनाई खरी-खोटी

बिग बॉस 14 में कव‍िता कौश‍िक और अली गोनी की लड़ाई बढुती नजर आ रही है. बिग बॉस के घर में इन दोनों कंटेस्टेंट्स की लेट एंट्री हुई लेक‍िन अब यही दो कंटेस्टेंट्स अपने झगड़ों की वजह से शो के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी बन गए हैं. कव‍िता और अली की कई बार तू-तू मैं-मैं हुई और बात गाली-गलौच तक भी पहुंची है. हाल ही में कव‍िता ने अली को स्मॉल टाउन गली का गुंडा कह दिया था, जिसके लिए यूजर्स ने उन्हें ट्रोल कर दिया.

दरअसल शन‍िवार के एप‍िसोड में सलमान खान सभी घरवालों से जरुरत की दोस्ती के बारे में उनकी राय सुन रहे थे. इसी बीच कव‍िता और अली के बीच बहस शुरू हो गई. कव‍िता ने गुस्से में अली को स्मॉल टाउन गली का गुंडा कह दिया. इतना ही नहीं उन्होंने ये भी कहा कि अली गुंडों की तरह पीछे से बोलता, हूट‍िंग करता है. अली को गली का गुंडा कहना अली के फैंस को रास नहीं आया और कव‍िता के इस एट‍िट्यूड के लिए ट्रोल कर दिया.

एक यूजर ने लिखा- 'ये स्मॉल टाउन गुंडा क्या है जो कव‍िता कौश‍िक ने अली गोनी को कहा, और इसके बाद वे खुद को भी गांव की लड़की बताकर अपनी बात कवर करना चाह रही थीं. उन्हें सच में कुछ बोलने से पहले दो-तीन बार सोचना चाहिए कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना है, फिर तो ये पहले हफ्ते में ही एजाज के लिए गैंगस्टर थीं'.

What's this small town gunda that #KavitaKaushik called #AlyGoni n then she tried 2 cover herself by saying she's also frm village She really needs 2 learn n think thrice what 2 say n what not 2 phir toh ye 1st week me gangster thi fr Eijaz #BiggBoss14 #BB14 #ColorsTV @IlhamGoni — Pooja Sharma (@PoojaVeronica29) November 21, 2020

#KavitaKaushik to #AlyGoni :Small town ke jo sabse nalle faltu ladke hote h ye wo h



Seriously @Iamkavitak you should be shamed of yourself!!!

Small town ke ladke hona koi disrespectful chiz nhi h

Jo bachi izzat h na wo bhi khatam krne gyi h madam #BB14#BiggBoss14 — ᏗᏉᏉᏬ 🔥 (@AvantiRahman) November 21, 2020

#KavitaKaushik insults other people - small town, gully ka gunda, etc but then she acts as if she had no choice but to insult and that what she said wasn't meant as an insult at all and right. atleast own up to your mistakes! #JasminIsTheBoss #BBTrendMasterJasminBhasin — HopeForWorldPeace (@HopeForWorldPe1) November 22, 2020

#KavitaKaushik didi said that #JasminBhasin befriends anyone who is appreciated by the guests.

Today, after she realized she had hit a bad point by calling #AlyGoni small town boy, hence lose potential votes, she started saying mai bhi gaao ki hu.

Is flip ko kya naam du? — 💃💃Janvi💃💃Hritz💃 (@dukhi__atma1) November 21, 2020

एक और यूजर ने लिखा- 'कव‍िता कौश‍िक ने अली गोनी से कहा- स्मॉल टाउन के जो सबसे नल्ले फालतू लड़के होते हैं ये वो है. सच में कव‍िता कौश‍िक आपको खुद पर शर्म आनी चाहिए. स्मॉल टाउन के लड़के होना कोई अनादर की बात नहीं है, तो बची इज्जत है ना वो भी खत्म करने गईं हैं मैडम'.

एजाज को भला-बुरा कहने पर भी ट्रोल हो चुकी हैं कव‍िता

इस तरह के कई और कमेंट्स कव‍िता को लेकर किए गए हैं. शो में दोनों के बीच लगातार बहसबाजी होती दिखती रहती है. जैस्म‍िन भसीन से भी कव‍िता की लड़ाई हो चुकी है. इससे पहले कव‍िता जब घर में पहली बार आईं थी तो उस वक्त भी एजाज खान की दोस्ती को लेकर उन्होंने काफी कुछ कहा था. उस वक्त भी वे ट्रोल हुईं थी.