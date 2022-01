Tejasswi Prakash के Shamita Shetty को 'आंटी' कहने पर भड़कीं Kashmera Shah, एक्ट्रेस की लगाई क्लास

एक्ट्रेस कश्मीरा शाह रियलिटी शो 'बिग बॉस' का हिस्सा रह चुकी हैं. वह शो को काफी फॉलो करती हैं. इसी के साथ वह हमेशा शो को लेकर सोशल मीडिया पर हमेशा अपनी राय रखती नजर आई हैं. अपने विचारों को लेकर वह काफी वोकल भी रही हैं. हाल ही में एक एपिसोड में तेजस्वी प्रकाश ने शमिता शेट्टी को एज शेम करते हुए 'आंटी' कह दिया. एक टास्क के दौरान शमिता शेट्टी, करण कुंद्रा की मसाज कर रही थीं. इतने में तेजस्वी ने शमिता के लिए कहा कि यह आंटी उसपर भी चढ़ गई.

आम लोगों की तरह कश्मीरा को भी तेजस्वी की यह बात रास नहीं आई. जिस तरह एक्ट्रेस ने शमिता को एज शेम किया, वह गलता था. कश्मीरा ने तेजस्वी की क्लास लगाते हुए अपनी राय एक ट्वीट के जरिए फैन्स के सामने रखी. कश्मीरा ने लिखा, "पहले मैं तेजस्वी को सपोर्ट कर रही थीं, लेकिन मैं अब नहीं करंगी. मैं चाहती हूं कि शमिता शो जीते. यह करके तेजस्वी ने खुद अपनी ट्रॉफी शमिता के हाथों में सौंप दी है."

Just saw #BB15 where #TejasswiPrakash said Aunty Uspe Bhi Chad Gayi. Omg I think she crossed all limits. I am upset that I supported her. How can one be so insecure. Now @ShamitaShetty all the way for the win. @ColorsTV @BiggBoss @TheShilpaShetty