पत्नी गिन्नी चतरथ ने करवाई थी Kapil Sharma की नेटफ्लिक्स से डील, कॉमेडियन ने बताया

Kapil Sharma Netflix Special I'm Not Done Yet: शो में कपिल ने अपने जन्म से लेकर आज तक की सभी बातों के बारे में बताया है. उन्होंने अपने विवादों, डिप्रेशन, माता-पिता, भाई, शादी, पत्नी गिन्नी चतरथ और बच्चों तक सभी के बारे में बात की है. इस दौरान कपिल शर्मा ने यह भी बताया कि उनकी नेटफ्लिक्स के साथ डील आखिर किसने करवाई है.

कपिल शर्मा, गिन्नी चतरथ