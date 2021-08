BB OTT: शमिता शेट्टी की दूसरी एंट्री पर काम्या पंजाबी ने उठाया सवाल, एक्ट्रेस के फैंस ने कर दिया ट्रोल

बिग बॉस ओटीटी में शमिता शेट्टी की एंट्री टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है. शमिता शेट्टी इस बार बिग बॉस में दूसरी बार शामिल हुई हैं. इससे पहले वो सीजन 3 में आई थीं. लेकिन अपने पर्सनल रीजंस की वजह से उन्होंने शो छोड़ दिया था. बिग बॉस ओटीटी में जब लोगों ने शमिता को देखा तो वो काफी कंफ्यूज हो गए थे. वहीं अब बिग बॉस 7 की एक्स कंटेस्टेंट काम्या पंजाबी ने भी शमिता शेट्टी को सेकेंड चांस मिलने पर सवाल उठाया है.

शमिता की सेकेंड एंट्री पर काम्या पंजाबी का आया रिएक्शन

बिग बॉस के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी कंटेस्टेंट की दूसरी बार शो के पहले दिन से ही एंट्री कराई गई हो. इसी बात पर काम्या पंजाबी ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए अपनी बात सामने रखी. काम्या ने ट्वीट किया, "शमिता शेट्टी बिग बॉस 3 का पार्ट थीं ना? तो इसका मतलब यह है कि बिग बॉस अब लाइफटाइम में मिलने वाला सिर्फ एक चांस नहीं है. कोई भी फिर से ट्रॉफी के लिए कंपीट कर सकता है. ऐसा अभी तक देखा तो नहीं है, लेकिन सिर्फ एक विचार है. चलो भाई आज से शुरू करते हैं."

#ShamitaShetty was a part of #BB3 right? So this means #Biggboss is not once in a lifetime opportunity anymore 🙄 one can compete for the trophy again n again 😀

Haven’t seen it yet but just a thought! Chalo bhai aaj se shuru karte hai #BiggBossOTT @justvoot @VootSelect — Kamya Shalabh Dang (@iamkamyapunjabi) August 18, 2021

शमिता के फैंस ने काम्या को कर दिया ट्रोल

शमिता शेट्टी के फैंस को काम्या की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने काम्या को ट्रोल करना शुरू कर दिया. शमिता के फैंस ने काम्या को याद दिलाया कि शो में राखी सावंत, अर्शी खान, विकास गुप्ता, कश्मीरा शाह जैसे तमाम लोगों को शो में सेकेंड चांस मिला है.

एक यूजर ने लिखा, "विकास गुप्ता को 1000 बार एंट्री लेते हुए नहीं देखा क्या? बाकी सीजन में तो चलो फिर भी गेस्ट थे. पिछले सीजन में तो 4-5 बार कंटेस्टेंट बनकर आए फिर बाहर गए, फिर आए फिर बाहर गए."

Vikas gupta ko 1000 times entry lete nahi dekha? Baki seasons mein to chalo phir bhi guest tha.. last season mein to 4-5 baar contestant ban ke hi aya phir bahar gaya, phir aya phir gaya🤣 — Mahin_MEhnaZ.。o♡ (@MehnazMahin) August 18, 2021

एक दूसरे यूजर ने लिखा, "विकास लगातार 3 सीजन में आए हैं. अर्शी आईं, राखी आईं लेकिन आप सिर्फ शमिता शेट्टी की ही क्यों बात कर रही हैं? क्योंकि वो बॉलीवुड से आती हैं और आपको लाइमलाइट चाहिए."

Vikas came for 3season continously...arshi came, rakhi came, why u talk abt only #Shamitashetty? Its bcoz u want a limelight as she is coming from bollywood — Blackrose singsit💎 (@Blackrosesings3) August 18, 2021

Are u having short term memory loss? Your very good friend ‘rakhi sawant’ was also in bb before.. how could u forget? — sneha (@sneha71947726) August 18, 2021

Ya bcz Rahul rakhi kashmeera also participated last season for trophy and yes vintage vikas 😂 so why not #ShamitaSheety



Never know you are also coming in this season again 😉 — Katrina Kaif - Symbol Of Beauty (@KatrinaFC_Pune) August 18, 2021

Although i know u always do things for the limelight but yet last year u supported rakhi nd she was also an ex contestant also vikas arshi Manu kashmeera all got a 2 chance kbi #JasminBhasin se toh kbi Shamita se stop taking limelight from popular ppl — Leandra Lobo (@Leannnnnnn22) August 18, 2021

