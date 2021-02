अभिनव शुक्ला के एविक्शन से भड़के सेलेब्स, बिग बॉस पर उठाए सवाल

बिग बॉस 14 में मंगलवार को अभ‍िनव शुक्ला के शॉकिंग एव‍िक्शन से फैंस समेत सेलेब्स भी हैरान हैं. कई सेलेब्स ने अभ‍िनव शुक्ला को शो से बाहर करने पर नाराजगी जताई है. इनमें काम्या पंजाबी, रश्म‍ि देसाई और शेफाली बग्गा भी शामिल हैं. सेलेब्स ने ट्वीट कर चैनल और चैनल पर अपना गुस्सा दिखाया है.

काम्या पंजाबी पे ट्वीट किया- ' क्या ये सच है. वे एक कंटेस्टेंट का विश्वास पर इस तरह फैसला कर रहे हैं जो बिग बॉस के घर में पहले दिन से अपनी गर‍िमा बरकरार रख कर इतना बढ़‍िया खेल रहे हैं...ये अन्याय है#BB14 @ColorsTV'. इसी के साथ काम्या ने अभ‍िनव के लिए लिखा 'तुम मेरे लिए पहले से एक विजेता हो'.

Are u serious?????? They are deciding the faith of a contestant who has been in the house since day one maintaining his dignity n playing so well.... so bloody unfair #BB14 @ColorsTV @ashukla09 u are already a winner for me! — Kamya Shalabh Dang (@iamkamyapunjabi) February 9, 2021

Agar @ashukla09 ka contribution kamm hota #jasmin toh tum evict nahi hoti woh hota... same with you #JaanKumarSanu @ColorsTV #BB14 — Kamya Shalabh Dang (@iamkamyapunjabi) February 9, 2021

रश्म‍ि देसाई ने ट्वीट किया- 'ये बहुत अन्याय है मैं अभ‍िनव शुक्ला को प्लेयर और एक बेहतरीन इंसान के तौर पसंद करती थी. सच में तुम्हें और रुबी को टॉप 2 में देखना चाहती थी. पर मेरे लिए तुम विजेता हो और विश्वास करो पूरी कायनात आप दोनों का साथ दे रही है'.

Highly unfair I loved #AbhinavShukla as a player and amazing human 💞. Really wanted to see you & ruby in top 2. But for me you are a winner. & trust me universe is backing you both. #rubinav ✊🏻❤️@RubiDilaik @ashukla09 #BB14 🥇 — Rashami Desai (@TheRashamiDesai) February 9, 2021

शेफाली बग्गा ने लिखा- 'ये बहुत गलत है, जो लोग बाहर से देख के आए हैं उन्होंने ये नहीं देखा कि अभ‍िनव शुक्ला ने बाद में शो को बहुत कुछ दिया. या फिर अच्छे लोगों के लिए शो है ही नहीं. बिल्कुल गलत फैसला...एजाज खान तो शो में है भी नहीं. तो वो एक ऑप्शन हो सकते थे.'

That’s really unfair,jo log bahar se dekh ke ae hai unhone ye nahi dekha ki #AbhinavShukla gave enough content to the show later on?ya fir ache logon k liye ye show hai hi nahi? Absolutely wrong decision. #EijazKhan toh show mein hai bhi nahi.Toh wo ek option ho sakte the #BB14 — Shefali Bagga (@shefali_bagga) February 9, 2021

काम्या, रश्म‍ि और शेफाली के अलावा भी अन्य स्टार्स ने अभ‍िनव के एव‍िक्शन को गलत करार दिया है. सृष्ट‍ि रोडे ने लिखा- 'इसमें कोई शक नहीं कि अभ‍िनव शुक्ला बिग बॉस हाउस के अब तक के बेस्ट जेंटलमैन हैं. देर से ही सही पर अभ‍िनव फ‍िनाले डिजर्व करते हैं'.

No doubt #AbhinavShukla is the best gentleman Bigg Boss house has ever seen. Late but ABHINAV DESERVES FINALE. — Srishty Rode (@Srishtyrode55) February 9, 2021

अमित टंडन ने भी ट्वीट कर लिखा- 'अगर ये खत्म हो गया है, तो आप (अभ‍िनव शुक्ला) एक जेंटलमैन की तरह गए और जेंटलमैन की तरह निकले. आपने बहुत ही ग्रेस और पर‍िपक्वता के साथ संभाला और आप फाइनल्स में जाना डिजर्व करते हैं और मेरी नजर से देखें तो आप जीतना डिजर्व करते हैं. आपके आगे सिर झुकाता हूं भाई'.

If it is over, then you went in a gentleman and come out a gentleman. You handled yourself with grace and maturity and deserved to be in the finals and probably win in my eyes! Take a bow bro👏👏👏#AbhinavShukla #BigBoss14 #RubinaDilaik pic.twitter.com/CVBPfdl9NA — Amit Tandon (@amit_tandon0411) February 9, 2021

I can’t understand this show. #BigBoss14 can you guys ??? @ashukla09 again unfair ! Chal kya rha hai ?? Bhai mujhe btaoooo — Sara Gurpal (@SGurpal) February 9, 2021

कैसे एव‍िक्ट हुए अभ‍िनव शुक्ला

इन सेलेब्स के अलावा भी कई लोगों ने ट्वीट कर अभ‍िनव के एव‍िक्शन को गलत बताया है. फैंस भी काफी नाराज हैं. बता दें अभ‍िनव शुक्ला ने बिग बॉस 14 के घर में 129 दिन बिताए और 130वें दिन वे घर में आए कंटेस्टेंट्स के सपोर्टर्स की वजह से बाहर हो गए. उनके जाने से घरवाले भी बहुत शॉक्ड हैं.