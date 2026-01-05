मिस्ट्री मैन संग शेयर की थी फोटो, अब जिया शंकर की टीम ने दी सफाई, कहा- पब्लिसिटी स्टंट...

टीवी और ओटीटी की फेमस एक्ट्रेस जिया शंकर इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं. इस बार वो अपने प्रोजेक्ट की वजह से नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ को उठ रही चर्चाओं में हैं. हाल ही में जिया की एक फोटो सामने आई, जिसमें वह एक मिस्ट्री मैन के साथ नजर आईं. इसके बाद ही अटकलों का दौर शुरू हुआ.

एक्ट्रेस जिया शंकर तब चर्चा में आ गईं जब सोशल मीडिया पर एक मिस्ट्री मैन के साथ उनकी एक तस्वीर पोस्ट की गई. जिसमें वह एक मिस्ट्री मैन के संग किस करती हुई नजर आईं. ऐसे में लोग ये कयास लगाने में लगे हुए हैं कि आखिर ये मिस्ट्री मैन है कौन?

इन सभी के बीच अब एक्ट्रेस की टीम ने एक ऑफिशियल बयान जारी किया. जिसमें उन्होंने प्राइवेसी बनाए रखने का अनुरोध किया गया. बयान में इस बात पर जोर दिया गया कि वह पब्लिसिटी स्टंट में हिस्सा नहीं लेती हैं, ताकि चल रही अफवाहों को खत्म किया जा सके और अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सीमाएं बनाए रखने की अपनी कमिटमेंट को मजबूत किया जा सके.

जिया की टीम ने कही ये बात

जिया शंकर की टीम की तरफ से ऑफिशियल नोट में लिखा था, 'हम जिया की टीम के तौर पर हमेशा एक साफ और लगातार रुख बनाए रखते हैं. वह पब्लिसिटी स्टंट या मनगढ़ंत कहानियों में शामिल नहीं होती हैं. और यह कुछ ऐसा है जिसे उन्होंने एक से ज्यादा बार साफ किया है, क्योंकि हमारा एकमात्र मकसद अफवाहों और ट्रोलिंग को बंद करना था, न कि बेवजह की बहस छेड़ना. एक भरोसेमंद कलाकार, जिसका काम खुद बोलता है, जिया ने कभी भी लाइमलाइट में आने के लिए विवादों का सहारा नहीं लिया है.'

'उनका ध्यान पूरी तरह से अपने काम, पर्सनल ग्रोथ और उस जिंदगी पर है जिसे उन्होंने ईमानदारी और आजादी के साथ बनाने का फैसला किया है. हम आग्रह करते हैं कि बातचीत सम्मानजनक, पॉजिटिव और अटकलों के बजाय सार्थक काम पर केंद्रित रहे, सादर, टीम जिया शंकर.'

अटकलों का सिलसिला तब शुरू हुआ जब ऑनलाइन अफवाहों में जिया शंकर और अभिषेक मल्हान के बीच संभावित सगाई की बात कही गई. दोनों ने पहले रियलिटी शो बिग बॉस OTT 2 में हिस्सा लिया था और एक साथ एक म्यूजिक वीडियो में भी नजर आए थे, जिससे उनके रिश्ते के बारे में अफवाहें फैलने लगीं. हालांकि, जिया ने पहले भी पब्लिकली साफ किया है कि वह और अभिषेक सिर्फ दोस्त हैं.

