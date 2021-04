पिता के मौत की खबर सुन मुंबई लौटीं हिना, पैपराजी ने घेरा, हिमांशी खुराना ने लगाई क्लास

एक्ट्रेस हिना खान ने मंगलवार को अपने पिता को खो दिया. कार्डियक अरेस्ट से हिना के पिता का निधन हुआ. हिना खान कश्मीर में शूट कर रही थीं, पिता के निधन की खबर मिलने के बाद वो मुंबई लौंटी. इस दौरान की कई फोटोज और वीडियोज वायरल हो रहे हैं. वीडियो में हिना खान पैपराजी से बार बार बोल रही हैं प्लीज मुझे जाने दो.

अब एक्ट्रेस हिमांशी खुराना ने हिना के वीडियो को शेयर करते हुए रिएक्ट किया है और पैपराजी को इंसेंस्टिव बिहेवियर के लिए क्लास लगाई है.

हिमांशी खुराना ने किया ये पोस्ट

हिमांशी खुराना ने लिखा- ये देख बहुत दुख हुआ. इंसेंस्टिव पैपराजी. मीडिया को उसके प्रति थोड़ी सी सेंस्टिविटी दिखानी चाहिए, जिसने अभी अपने पिता को खोया. वो बहुत ही विनम्रता से बोल रही थी कि मुझे जाने दो लेकिन फिर भी उन्हें कंटेंट चाहिए. शेमलेस एक्ट. हिना खान के परिवार के प्रति संवेदना.

Very sad to see this.. such an insensitive paps.. Media should show some sensitivity to a person who has just lost her dad.. she is politely asking them to ‘let her go’ but still they want their content. Shameless act.

condolences to the family 🙏🏻 @eyehinakhan https://t.co/cWvAyqA5Q3