And then this happens... 🤩 @4moreshotspls gets nominated for the #emmyawards2020 in the #bestcomedycategory ❤ this #series is unstoppable....😎 many congratulations to my whole #fmsp team.. so proud of US.. and love u all...🤗 @maanvigagroo @banij @sayanigupta @rangitapritishnandy @nupurasthana @directormenon @nehapartimatiyani @lisaraniray @_prat @amupuri @shibanidandekar @samirkochhar @neilbhoopalam @ankurratheeofficial @goldandglittr @anuradha.raman18193 @pritishnandycommunications @primevideoin

A post shared by Kirti Kulhari (@iamkirtikulhari) on Sep 25, 2020 at 1:29am PDT