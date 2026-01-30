एकता कपूर का बड़ा प्लान, टीवी के बाद बड़े पर्दे पर दिखेगी 'नागिन', कौन निभाएगा लीड रोल?

2015 में एकता कपूर ने 'नागिन' सीरियल के जरिए दर्शकों को सुपरनैचुरल फिक्शन से रूबरू कराया था. मौनी रॉय और अदा खान इसमें लीड रोल्स में थीं. रूप बदलने वाली नागिनों की यह कहानी रातों-रात सुपरहिट हो गई. पिछले 11 सालों में यह शो पूरे देश में बेहद पसंद किया गया है, और इसका लेटेस्ट सीजन, 'नागिन 7' अभी टीवी पर चल रहा है. अब लगता है कि फिल्ममेकर इस फ्रैंचाइजी को बड़े पर्दे पर ले जाने की तैयारी में हैं.

बॉलीवुड में होगी नागिन की एंट्री?

इंडिया टुडे/आजतक को एक्सक्लूसिव जानकारी देते हुए एक सूत्र ने बताया कि बालाजी टेलीफिल्म्स नागिन फ्रैंचाइजी को टीवी से आगे बढ़ाने के लिए बातचीत कर रही है. उन्होंने कहा कि एकता इस टीवी शो को बड़े पर्दे की सिनेमाई एक्सपीरियंस में बदलने को लेकर काफी उत्साहित हैं.

सूत्र ने कहा, 'ब्रांड की लंबे समय से चली आ रही पॉपुलैरिटी और सिनेमैटिक स्केल को देखते हुए, मेकर्स फीचर फिल्म में इस फ्रैंचाइजी को एडाप्ट करने की संभावना तलाश रहे हैं, ताकि माइथोलॉजी को बड़े पर्दे के लिए नए सिरे से रीइमेजिन किया जा सके. बातचीत अभी शुरुआती स्टेज में है, लेकिन सात सफल सीजन बनाने का अनुभव होने के कारण यह प्लान जल्द ही हकीकत बन सकता है.'

'नागिन' को फिल्म के रूप में बनाने का प्लान अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन लीड रोल यानी 'नागिन' का किरदार कौन निभाएगा, इसको लेकर जबरदस्त उत्सुकता रहेगी. टीवी पर भी हर सीजन के साथ एकता कपूर अपनी 'नागिन' की तलाश में लंबी और गहन ऑडिशन प्रक्रिया चलाती हैं. यह उनके सबसे प्रिय प्रोजेक्ट्स में से एक है, इसलिए स्टाइलिंग, कॉस्ट्यूम्स और बाकी डिटेल्स तक वो पर्सनली देखती हैं.

कार्तिक आर्यन बने इच्छाधारी नाग

दिलचस्प बात यह है कि प्रोड्यूसर निखिल द्विवेदी भी नागिन की आइकॉनिक लोककथा को नए सिरे से जीवंत करने वाले थे, जिसमें श्रद्धा कपूर लीड रोल में थीं. फिल्म ने शुरू में काफी बज क्रिएट किया था. 2024 में 'स्त्री 2' फिल्म के बाद फिल्ममेकर इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने को लेकर उत्साहित नजर आए. हालांकि अभी तक इस फिल्म पर कोई अपडेट नहीं आया है.

वैसे नागिन की एंट्री बॉलीवुड में पहले से हो चुकी है. डायरेक्टर और प्रोड्यूसर करण जौहर, फीमेल नहीं बल्कि मेल सांप की कहानी लेकर आने को तैयार हैं. करण, महावीर जैन फिल्म्स के साथ मिलकर एक फैंटसी कॉमेडी 'नागजिला' बना रहे हैं, जिसमें कार्तिक आर्यन लीड रोल में नजर आएंगे. कार्तिक, इस पिक्चर में प्रेयम्वदेश्वर प्यारे चंद नाम के शख्स के रोल में हैं, जो एक इच्छाधारी नाग है. फिल्म की रिलीज नाग पंचमी, 14 अगस्त 2026 तय की गई है.

तो जल्द ही नागिन की दुनिया टीवी से सिनेमाघरों तक फैलने वाली है. क्या आप तैयार हैं?

