scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Doraemon Shut Down: 35 साल बाद बंद हुआ बच्चों का फेवरेट कार्टून 'डोरेमोन', पीछे है बड़ी वजह?

लंबे समय से चल रही कार्टून सीरीज 'डोरेमोन' में 22वीं सदी की एक रोबॉट बिल्ली डोरेमोन और नोबिता नोबी नाम के लड़के की कहानी को देखा जाता था. 2025 के अंत में इंडोनेशिया के चैनल RCTI से ये अचानक गायब हो गया. ये इंडोनेशिया के टीवी पर 35 सालों से ज्यादा वक्त से चल रहा था.

Advertisement
X
35 साल बाद बंद हुआ 'डोरेमोन' (Photo: Instagram)
35 साल बाद बंद हुआ 'डोरेमोन' (Photo: Instagram)

कई पीढ़ियों से इंडोनेशियाई लोगों के रविवार की सुबह 'डोरेमोन' को देखने से होती आ रही है. एक नीली रोबॉट बिल्ली, जो दोस्ती का ज्ञान बच्चों को देती और अजब-गजब गैजेट्स से उनका दिल बहलाती थी. अब यह रस्म अचानक टूट गई है. तीन दशकों से ज्यादा समय तक टीवी पर टेलिकास्ट होने के बाद पॉपुलर जापानी एनीमे शो 'डोरेमोन' अब इंडोनेशियाई टेलीविजन चैनल 'राजावली सित्रा टेलिविसी इंडोनेशिया' (RCTI) से हट गया है.

इंडोनेशिया में बंद हुआ डोरेमोन

लंबे समय से चल रही इस सीरीज में 22वीं सदी की एक रोबॉट बिल्ली डोरेमोन और नोबिता नोबी नाम के लड़के की कहानी को देखा जाता था. नोबिता की रोजमर्रा की जिंदगी में डोरेमोन उसकी मदद करता था. 2025 के अंत में RCTI के प्रोग्रामिंग शेड्यूल से ये कार्टून अचानक गायब हो गया. ये इंडोनेशिया के टीवी पर 35 सालों से ज्यादा वक्त से चल रहा था. ऐसे में इस अचानक हुए बदलाव ने सभी फैंस का दिल तोड़ दिया है.

सम्बंधित ख़बरें

sudha chandran
नागिन 7 में होगी सुधा चंद्रन की एंट्री, शो में आएगा ट्विस्ट?
krip kapur divorce
11 साल बाद टूटी शादी, मशहूर एक्टर ने किया खुलासा, बोला- 5 महीने से...
rubina dilaik
38 की उम्र-2 बच्चों की मां, बिकिनी में हसीना ने ढाया कहर, पानी में भीगते हुए दिए पोज
Devoleena Bhattacharjee
दूसरे धर्म में शादी के बाद भी देवोलीना नहीं भूलीं अपना धर्म, घर में बनाया मंदिर, राधा-कृष्ण की लगाई पेंट‍िंग
masterchef season 9 contestant with no hands cooks noodles
हादसे में दोनों हाथ गंवाकर भी नहीं टूटा हौसला, कंटेस्टेंट ने बनाए नूडल, मास्टरशेफ हैरान

RCTI ने अपने लाइन-अप से 'डोरेमोन' को हटाने के फैसले की कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया है. 4 जनवरी 2026 से ब्रॉडकास्टर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर निराश दर्शक कमेंट कर रहे हैं. यूजर्स का कहना है कि 'डोरेमोन' उनके दिन का अहम हिस्सा था, जिसकी वजह से वे हर हफ्ते चैनल को देखा करते थे. इंस्टाग्राम पर फैंस बार-बार शो की वापसी की मांग कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'कृपया RCTI पर डोरेमोन दोबारा प्रसारित करें.' दूसरे ने कमेंट किया, 'डोरेमोन के बंद होने के बाद RCTI अब उतना मजेदार नहीं रहा.' तीसरे दर्शक ने लिखा, 'मैं RCTI केवल डोरेमोन देखने के लिए देखता हूं.  कृपया इसे वापस लाएं.'

Advertisement

इन अटकलों को और बढ़ाते हुए, Catatan Film नाम के वेरिफाइड इंस्टाग्राम अकाउंट ने चैनल के ब्रॉडकास्टिंग शेड्यूल की डिटेल्स शेयर की है. इसमें बताया गया है कि RCTI+ वेबसाइट के प्रोग्राम डेटा के आधार पर, 29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक 'डोरेमोन' RCTI के शेड्यूल से गायब हो गया है. पोस्ट में यह भी कहा गया है कि चैनल ने हाल के महीनों में 'डोरेमोन' की फिल्में भी शायद ही टेलिकास्ट की हैं.

कब इंडोनेशिया पहुंचा था ये पॉपुलर कार्टून? 

'डोरेमोन' पहली बार इंडोनेशियाई टेलीविजन पर 1990 के शुरुआती दशक में आया था. इसकी शुरुआत 9 दिसंबर 1990 को हुई थी और ये जल्द ही देश की संस्कृतिक का अभिन्न हिस्सा बन गया. कई घरों में रविवार सुबह 8 बजे नोबिता की गलतियों और डोरेमोन के फ्यूचर वाले गैजेट्स से मिलकर बने मजेदार एपिसोड्स को देखा जाता था. ये कार्टून बच्चों को दोस्ती, जिम्मेदारी और दृढ़ता के सबक देता था.

इंडोनेशियाई दर्शकों के लिए 'डोरेमोन' इसलिए भी खास था, क्योंकि ये जापान से बाहर टेलिकास्ट होने वाला पहला एनीमे था, जो इंडोनेशियाई डबिंग के साथ आधिकारिक रूप से टीवी पर चल रहा था. आगे जाकर ये देश के पॉप कल्चर का बड़ा हिस्सा बना. इसे 1990 में इंडोनेशिया के पहले प्राइवेट टेलीविजन स्टेशन RCTI पर प्रसारित किया गया था. शुरुआत के कुछ वक्त तक 'डोरेमोन', SCTV नाम के चैनल पर आता था, क्योंकि RCTI की पहुंच तब सिर्फ जकार्ता तक ही थी. चैनल के देशभर में फैलने के बाद इसे पर्मानेंटली RCTI पर टेलिकास्ट किया जाने लगा था.

Advertisement

इंडोनेशिया में 'डोरेमोन' की पॉपुलैरिटी दोस्ती, नैतिकता और जादुई गैजेट्स की वजह से बच्चों के बीच थी. अब इस कार्टून के गायब होने से प्लेटफॉर्म्स पर भारी चर्चा छिड़ गई है. जापान में TV Asahi पर 1979 में 'डोरेमोन' पहली बार टेलिकास्ट हुआ था. इसकी साइंस फिक्शन, और कॉमेडी से मिलकर बनी मजेदार कहानी, जापान के साथ-साथ इंडोनेशिया के बच्चों को खूब पसंद आई थी. ये उनके लिए कार्टून से कहीं ज्यादा बन गया था.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement