रामायण के बाद एक बार फिर सागर प्रोडक्शन के साथ जुडेंगी दीपिका, देखें लुक

एक्ट्रेस दीपिका चिखलिया को मायथोलॉजिकल शो रामायण से खूब नेम-फेम मिला. इस शो में उन्होंने माता सीता की भूमिका निभाई थी. दीपिका को इस रोल के बाद इतनी पॉपुलैरिटी मिली कि लोग उन्हें पूजने लगे थे. ये शो रामानंद सागर का था. अब एक बार फिर दीपिका सागर्स के साथ काम करने जा रही हैं. उन्होंने शो से अपने लुक की फोटोज भी शेयर कर दी हैं.

दीपिका का नया शो, शेयर किया लुक

दीपिका ने नए शो से अपना लुक शेयर करते हुए इंस्टाग्राम पर लिखा-कथाओं की भूमि से, राजा रानियों और वहां की भूमि. #land #dreams #hope #fairy #palace # queen #king #kingdom #rule #explorepage #explore #page #india #tv #shoot #epic #mytho. वहीं इन्हीं फोटोज को शेयर करते हुए दीपिका ने ट्विटर पर लिखा- रामायण के बाद सागर्स के साथ फिर से काम करते हुए, शो से मेरा लुक.

बेल बॉटम के बाद बैक टू बैक हिट फिल्में देने की तैयारी में अक्षय कुमार, देखें लिस्ट



Working with the SAGARS after Ramayan ..... my look for the show :) pic.twitter.com/1KT7sKCM0F