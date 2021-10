Dhinchak Pooja के गाने दिलों का स्कूटर 2.0 से हुए टॉर्चर! यूजर्स बोले- कान से खून निकल रहा

यूट्यूबर और बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट ढिंचैक पूजा एक बार फिर अपनी सिंगिंग से आपको टॉर्चर करने आ गई हैं. ढिंचैक पूजा का नया गाना दिलों का स्कूटर 2.0 रिलीज हो गया है. गाने के सामने आने के बाद से ही ढिंचैक पूजा को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है.

कैसा है ढिंचैक पूजा का गाना?

हमेशा की तरह ढिंचैक पूजा का ये गाना भी बेसुरा है. ढिंचैक पूजा ने अपने नए गाने को पैपी सॉन्ग बनाने की पूरी कोशिश की है. पार्टी म्यूजिक का इस्तेमाल किया है लेकिन जब गाने में सिंगर के सुर ही ना लगे तो फिर वो कैसा गाना. ये गाना एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं है. इसे एंटरटेनमेंट कहना भी एंटरटेनमेंट की तौहीन होगी. दिलों का स्कूटर का पहला वर्जन भी ट्रोल ही हुआ था. इसके 2.0 वर्जन में लोगों पर टॉर्चर जरूर दोगुना हो गया है.

ट्रोल हुईं ढिंचैक पूजा

गाने में ढिंचैक पूजा स्कूटर में बैठी हुई गाना गा रही हैं. उनके पीछे दो और लोग हैं जो स्कूटर में नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर ये गाना भी आते ही वायरल हो गया है. लोगों ने गाने के लिरिक्स का भी जबरदस्त मजाक उड़ाया है. जो इस प्रकार हैं- दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, मुझसे ना है कोई क्यूटर...

यूजर्स का कहना है कि इस गाने को सुनकर वे डर गए हैं और उनके कानों से खून निकलने लगा है. कई फनी मीम्स भी शेयर किए जा रहे हैं. कई लोगों ने टोनी कक्कड़ को बीच में घसीटा है. एक यूजर ने लिखा- ढिंचैक पूजा टोनी कक्कड़ से बेहतर लिरिक्स लिखती हैं. कई लोगों ने ढिंचैक पूजा को हेलमेट ना पहनने पर ट्रोल किया है और दिल्ली पुलिस को रिपोर्ट किया है. दिल्ली पुलिस ने इस पर रिएक्ट करते हुए यूजर से समय, जगह, तारीख के बारे में पूछा है.

Only Dhinchak pooja can unite everyone in India on one point. https://t.co/OmfI85P36l

देखें गाना...



साल 2017 में सॉन्ग सेल्फी मैंने ले ली है से ढिंचैक पूजा वायरल हुई थीं. इसके बाद उनका गाना स्वैग वाली टोपी और कई गाने आए. उनके सभी गाने सिंगिंग के नाम पर मजाक रहे हैं. मगर इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि ढिंचैक पूजा के गाने वायरल होते हैं. चाहे उनके गानों को सुन लोग उन्हें ट्रोल करें, अपशब्द कहें, लेकिन मजे लेने के लिए ही सही लोग ढिंचैक पूजा के गाने देखते हैं.

@dtptraffic as we can see in @DhinchakPooja new video dilon ka shooter she's riding and shooting video without helmet. Is this legal to ride scooter without helmet for commercial video shoot. If not then take this into consideration.