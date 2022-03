Dance Deewane Juniors Promo: 'टिप-टिप बरसा पानी' पर थिरकीं Nora Fatehi, रेन डांस कर पानी में लगाई 'आग'

अटेंशन....! नोरा फतेही (Nora Fatehi) के फैंस के लिए एक एक्साइटिंग खबर है. बॉलीवुड की डांसिंग डीवा अब पॉपुलर टीवी शो डांस दीवाने जूनियर में जज बनकर आपके घरों में एंट्री करने वाली हैं. शो के मेकर्स ने फैंस की एक्साइटमेंट को देखते हुए शो का प्रोमो वीडियो भी शेयर कर दिया है, जिसमें नोरा फतेही अपने किलर डांस मूव्स से जलवे बिखरेती हुई नजर आ रही हैं.

टिप-टिप बरसा पानी पर नोरा फतेही का किलर डांस

प्रोमो में नोरा पहले तो स्कूल टीचर बनकर बच्चों को पढ़ाती हैं और फिर अचानक से सेक्सी लुक लेकर धमाकेदार डांस करने लगती हैं. नोरा के सिजलिंग डांस मूव्स का तो हर कोई पहले से ही कायल है. अब एक्ट्रेस ने शो के प्रोमो वीडियो में अपने किलर डांस से एक बार फिर धमाल मचाया है. प्रोमो में नोरा फेमस सॉन्ग टिप-टिप बरसा पानी पर कंटेस्टेंट संग थिरकती हुई नजर आ रही हैं. नोरा का सुपर सिजलिंग रेन डांस देखकर तो किसी का भी दिन बन सकता है.

#NoraFatehi aur juniors ke saath chaayegi next level dance ki deewangi!

Are you ready for deewangi more aur dance hardcore?



Aa raha hai #DanceDeewaneJuniors jald hi, #Colors par. pic.twitter.com/HNEJpIIW3X