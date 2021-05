एंकर-एक्ट्रेस कनुप्रिया का निधन, ब्रह्माकुमारी शिवानी ने दी श्रद्धांजलि

कोरोना वायरस के प्रकोप का शिकार कब कौन हो जाए कुछ भी कह पाना मुश्किल है. इस वायरस ने देश भर में कोहराम मचा रखा है. हर दिन ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिससे लोगों का मनोबल टूटता नजर आ रहा है. अब एक्ट्रेस और एंकर कनुप्रिया के निधन की खबर भी सामने आई है. कोरोना से उनका निधन हो गया. खुद ब्रह्माकुमारी शिवानी ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर जारी की है.

कनुप्रिया के निधन की जानकारी बीके शिवानी ने ट्विटर के जरिए दी. कनुप्रिया ने दो दिनों पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर बताया था कि वो अस्पताल में भर्ती हैं और सभी उनकी सलामती के लिए दुआ करें. रिपोर्ट्स की मानें तो ऑक्सीजन लेवल कम होने और बढ़ते बुखार के कारण उनका निधन हुआ.

Om Shanti Angels. Last night a very beautiful angel, a chosen instrument of God, Sis. Kanupriya left her mortal coil and moved forward to another magical destiny of radiating happiness and health to millions of souls.

