चेतन भगत ने उर्फी जावेद पर किया पलटवार, बोले- कुछ गलत नहीं कहा

बिग बॉस ओटीटी फेम उर्फी जावेद अब किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. वो हमेशा ही किसी ना किसी वजह से लाइमलाइट में रहती हैं. इन दिनों उर्फी जावेद और चेतन भगत के बीच शब्दों की फाइट चल रही है. पहले चेतन भगत ने उर्फी को लेकर कमेंट किया. फिर उर्फी, चेतन भगत पर भड़कीं. वहीं अब चेतन ने उर्फी जावेद को लेकर नया ट्वीट किया है.

चेतन भगत ने किया ट्वीट

चेतन भगत ने ट्वीट करते हुए लिखा, मैंने कभी किसी से बातचीत नहीं की. मिला भी नहीं और ना ही जान-पहचान है. ये जो भी कहा जा रहा है कि मैंने ऐसा किया है. फेक है, झूठ है. ये मामला बढ़ावा देने लायक नहीं है. मैंने कभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया. मुझे नहीं लगता कि मैंने लोगों को इंस्टाग्राम पर समय बर्बाद करने के बजाये, फिटनेस और करियर पर फोकस करने की सलाद देकर गलत किया है. हालांकि, इस ट्वीट में उन्होंने कहीं भी उर्फी जावेद का नाम मेंशन नहीं किया है.

Have never spoken to/chatted with/met/ known someone where it’s being spread that I have done so. It’s fake. a lie.also a Non issue.Haven’t criticised anyone.And I also think there’s nothing wrong in telling people to stop wasting time on Instagram and focus on fitness and career