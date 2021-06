सिंगल मदर चाहत खन्ना को नहीं मिल रहा काम, कभी बड़े शोज का थीं हिस्सा

एक्ट्रेस चाहत खन्ना को इन दिनों काम की तलाश है. वे एक सिंगल मदर हैं और दो बच्चों की मां हैं. ऐसे में बच्चों की परवरिश के लिए चाहत खन्ना के लिए काम मिलना काफी अहम है.

चाहत के पास नहीं काम, कभी बड़े शोज में किया था काम

चाहत काफी समय से कपड़ों का बिजनेस कर रही हैं. 2018 में चाहत ने तलाक की अर्जी दी थी. उन्होंने पति पर यौन और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया था. उनकी शादी बस 5 साल चली. चाहत का कहना है कि मदरहुड ने उनके अंदर दोगुनी ताकत ला दी है. चाहत ने ट्विटर और फेसबुक पोस्ट में लिखा- मदरहुड को गलत तरीके से समझा जाता है. मैं सिंगल मदर हूं. दो छोटे बच्चों को कम पैसों में पाल रही हूं. वे मुझे जज करते हैं कि अब मुझमें वो क्षमता नहीं रही, जो एक समय मुझ में थी.

because you are working for your kids and their future. The work offers has dried but I am not a lesser person or an actor. I am stronger, fitter and better in each aspect. Bring it on pic.twitter.com/ELgS7MkvNR