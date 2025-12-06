'बिग बॉस 19' में शहबाज ने लिया था सिद्धार्थ शुक्ला का नाम, तोड़ी चुप्पी, बोले- मैं हमेशा...

शहबाज बदेशा 'बिग बॉस 19' में अपनी कॉमिक टाइमिंग और मजाकिया अंदाज को लेकर फेमस थे. उन्हें घर में हर कोई पसंद करता था. फैंस को भी शुरुआत में उनकी मस्ती अच्छी लगी. मगर कुछ वक्त बाद शहबाज ट्रोल्स का शिकार बने क्योंकि उन्होंने दिवंगत एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का नाम लेना शुरू किया, जो 'बिग बॉस 13' के विनर थे.

और पढ़ें

शहबाज बदेशा ने लिया था सिद्धार्थ शुक्ला का नाम

शो के दौरान शहबाज ने सिद्धार्थ शुक्ला संग अपने रिश्ते पर कई बार बात की. उन्होंने बताया कि कैसे उनका एक्टर संग भाई जैसा संबंध था. लेकिन फिर एक एपिसोड के दौरान शहबाज ने सिद्धार्थ का नाम लेकर वोट मांगने की बात कही. शहबाज ने कहा था कि वो देखना चाहते हैं कि जब उन्हें नॉमिनेशन में डाला जाएगा, तब क्या होगा. क्योंकि उन्हें वोट करने के लिए सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस बैठे हैं.

शहबाज की इस बात से सोशल मीडिया पर बवाल मचा. सभी ने उनके कमेंट्स की निंदा की. खुद सलमान भी शहबाज को सिद्धार्थ का नाम लेकर वोट्स लेने की बात पर फटकारते दिखे थे. अब 'बिग बॉस' के घर से बाहर निकलने के बाद, शहबाज ने इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ी है. एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में शहबाज ने कहा, 'मैं हमेशा सिद्धार्थ शुक्ला का नाम लूंगा और मुझे उससे कोई रोक नहीं सकता.'

Advertisement

'गेम के दौरान, मैंने एक बार सिद्धार्थ का नाम लिया और ये एक मुद्दा बन गया. वो मेरे भाई जैसा है, मैं उसका नाम क्यों नहीं ले सकता? हमने साथ में इतना समय बिताया है. इसे गलत नहीं माना जाना चाहिए. उनके फॉलोअर्स मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं और मेरी बहन शहनाज के फॉलोअर्स भी मेरा सपोर्ट करते हैं.'

शहबाज ने आगे फैंस की चुटकी लेते हुए कहा, 'बिग बॉस से पहले भी मैं उनके बारे में बात करता था. मैंने चार साल पहले उनका टैटू भी बनवाया था. तब किसी ने कुछ क्यों नहीं कहा? क्या मैं तब पाकिस्तान में था? मेरा इंस्टाग्राम हमेशा से यहीं था और एक्टिव रहा. मेरा उनके साथ बॉन्ड सच्चा है.'

बता दें कि शहबाज 'बिग बॉस 19' से पहले सीजन 13 में भी हिस्सा ले चुके हैं. वो कुछ वक्त के लिए शो में अपनी बहन शहनाज के साथ रहने के लिए आए थे. इसी दौरान उनकी और सिद्धार्थ शुक्ला की भी दोस्ती गहरी हुई. फिर, जब अचानक एक्टर का निधन हुआ, तब शहबाज ने ही शहनाज को उस दर्द से उबरने में मदद की थी.

---- समाप्त ----