Bigg Boss 19 Grand Premiere LIVE Updates: सलमान खान करेंगे बिग बॉस का ग्रैंड आगाज, चलेगी 'घरवालों की सरकार'

Bigg Boss 19 Live: बिग बॉस 19 की संसद लग चुकी है, सलमान खान इसकी कमान संभालेंगे, लेकिन फैसला घरवाले लेंगे. इस बार ये 'डेमोक्रेजी' दर्शकों को कितना क्रेजी करती है ये तो देखना दिलचस्प होगी ही. फिर ऐसा भी पहली बार हो रहा है जब शो हर साल के अपने तय शेड्यूल अक्टूबर महीने से खिसक कर अगस्त से शुरू हो रहा है.

जानें कब, कहां देख सकेंगे बिग बॉस 19 (PHOTO: Screengrab)
जानें कब, कहां देख सकेंगे बिग बॉस 19 (PHOTO: Screengrab)

Bigg Boss 19 Premiere Live: टीवी की दुनिया के मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल रिएलिटी शो बिग बॉस के 19वें सीजन का ग्रैंड प्रीमियर आज यानी 24 अगस्त 2025 को धूमधाम से होने जा रहा है. सलमान खान अपने दबंग अंदाज में शो को होस्ट करेंगे. और नए थीम 'घरवालों की सरकार' के ट्विस्ट के साथ खेल की शुरुआत करेंगे. शो का प्रीमियर JioHotstar पर रात 9 बजे स्ट्रीम होगा, जबकि कलर्स टीवी पर यही एपिसोड रात 10:30 बजे टेलीकास्ट किया जाएगा. 

इस सीजन में कई फेमस सेलेब्रिटीज और नए चेहरे दर्शकों का मनोरंजन करेंगे, और सलमान की धमाकेदार एंट्री, सेलेब्स का डांस परफॉर्मेंस और कंटेस्टेंट्स का चयन प्रीमियर एपिसोड को बेहद खास बनाएगा.

BB 19 के अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहें और पेज को रिफ्रेश करते रहें...

अशनूर कौर की हुई एंट्री?

नए प्रोमो में मेकर्स ने पहचान कौन का गेम खेलते हुए एक और कंटेस्टेंट की झलक दिखाई. फैंस इस नए चेहरे को अशनूर कौर बता रहे हैं. बता दें, अशनूर टीवी का फेमस चेहरा है. वो चाइल्ड एक्ट्रेस रही हैं. अशनूर हाल ही में सुमन इंदौरी शो में नजर आई थीं.

उर्फी की एक्स-बॉयफ्रेंड से होगी मुलाकात?

ग्रैंड प्रीमियर पर बिग बॉस ओटीटी 1 के कंटेस्टेंट्स उर्फी जावेद और प्रतीक सहजपाल की भिड़ंत भी देखने को मिलेगी. दोनों एक दूसरे को डेट भी कर चुके हैं. 

शो में मुनव्वर फारुकी की कॉमेडी भी देखने को मिलेगी. जहां वो महफिल सजाते दिखेंगे. इसका प्रोमो भी सामने आया.

कैसा दिखता है बिग बॉस 19 का घर?

बिग बॉस 19 का घर इस बार 'Cabin in the woods' थीम यानी जंगल के बीच केबिन जैसी खूबसूरती के साथ सजाया गया है. घर की एंट्री पर लकड़ी का टेक्सचर और ग्रैंड डिजाइन देखने को मिलता है, जो वाइल्ड और अडवेंचरस फील देता है. बाहर का गार्डन खुला मैदान जैसा है, जहां टास्क होते हैं और पेड़ जैसी आर्टिफिशयल बनावट, विगवाम स्टाइल सीटिंग और जर्नी का एहसास दिलाने वाले साजों-सामान लगे हैं.

लिविंग रूम बोल्ड कलर और एनिमल इंस्पायर्ड डेकोर से सजा है. यहां भालू, पक्षियों की मूर्तियां और बुल हेड जैसी आभूषणें हैं. किचन एरिया ब्राइट कलर्स में छोटा लेकिन कॉम्पैक्ट है, जिससे घरवालों के बीच क्लोज इंटरेक्शन जरूरी हो जाता है. खासतौर से इस बार एक असेंबली रूम पेश किया गया है. यहां कंटेस्टेंट्स डिबेट और डिस्कशन के लिए मिलेंगे, जिसके जरिए गवर्नमेंट थीम को स्टाइलिश अंदाज में पेश किया गया है.

बेडरूम में सिर्फ डबल बेड हैं और एक बड़ा बेड भी, जिससे बॉन्डिंग या तकरार के नए समीकरण बनेंगे. बाथरूम एरिया में कलरफुल वॉलपेपर और नया कलर पैलेट शामिल है, जो इसे ताजगी देता है. कुल मिलाकर, बिग बॉस 19 का घर जंगल की सादगी और राजनीति की चालाकी को जोड़ता है, और हर कोना शो के हर ट्विस्ट को दर्शाता है.

कौन हैं बिग बॉस 19 के 17 फाइनल कंटेस्टेंट्स?

फिलहाल रिपोर्ट्स के मुताबिक, बिग बॉस 19 में फाइनल हुए 17 कंटेस्टेंट्स की लिस्ट गौरव खन्ना, अशनूर कौर, आवेज दरबार, नगमा मिराजकर, जीशान कादरी, बशीर अली, अभिषेक बजाज, अतुल किशन, अमाल मलिक, कुनिका सदानंद, नटैला पोलैंड, प्रणित मोरे, नीलम गिरी, नेहल चुडासमा, मृदुल तिवारी, शहबाज बदेशा शामिल हैं. आवेज और नगमा के नाम पर तो मुहर लग चुकी है. इससे पहले कहा जा रहा था कि इंफ्लुएंसर तान्या मित्तल का नाम हटा दिया गया था लेकिन अब इस प्रोमो से साफ होता है कि वो शो का हिस्सा हैं. 

घरवाले लेंगे फैसले, मचेगी भसड़?

मालूम हो कि आज से वो घड़ी आ पहुंची है जिसका इंतजार हर दिल ने अपनी धड़कनों में बसा रखा था- बिग बॉस का आगाज! जैसे ही घर के दरवाजे खुलेंगे, सपनों और साजिशों का नया सफर शुरू होगा. चमचमाती लाइटों, रहस्यमयी नियमों और चौंकाने वाले मोड़ों से सजा ये मंच एक ऐसी दुनिया रचने वाला है. जहां दोस्ती पल में दुश्मनी में बदल सकती है और सुरक्षाओं की जगह ले सकती है रणनीतियां. हर कोना, हर नजर, हर शब्द अब बनेगा कहानी का मोड़. तैयार हो जाइए, क्योंकि अब से शुरु होने वाला है असली खेल, जहां सिर्फ टिकेगा वही… जो निभा पाएगा बिग बॉस का असली इम्तिहान!

