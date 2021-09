BB OTT: Akshara Singh के एलिमिनेशन पर करण जौहर पर भड़के यूजर्स, बोले- शर्म करो, शमिता को ही विनर बना दो

बिग बॉस ओटीटी की फेमस कंटेस्टेंट अक्षरा सिंह इस हफ्ते शो से एलिमिनेट हो गई हैं. इस बार शो में डबल एलिमिनेश देखने को मिला, जिसमें घर का एक क्यूट कनेक्शन मिलिंद गाबा और अक्षरा सिंह शो से बाहर हो गए. शो से अक्षरा सिंह का एलिमिनेट होना एक्ट्रेस के फैंस को पसंद नहीं आ रहा है और वो शो के मेकर्स समेत करण जौहर को ट्रोल कर रहे हैं.

करण जौहर पर फिर भड़के यूजर्स

कई सोशल मीडिया यूजर्स का मानना है कि करण जौहर सिर्फ शमिता और नेहा भसीन को फेवर करते हैं और उन्हीं को फिनाले में ले जाएंगे. करण को ट्रोल करते हुए एक यूजर ने लिखा, "ना अक्षरा ना बीबी ओटीटी, फेक शो, करण जौहर शर्म करो. शमिता और नेहा को ही विनर बना दो बस."

No akshara no bbott

Fake show

Shame on you Karan johar shamita and neha ko hi winner bna do bs #AksharaSingh — Suman Sharma7 (@SumanSharma7777) September 5, 2021



एक दूसरे यूजर ने लिखा, "शर्म कर लो थोड़ी बिग बॉस और कलर्स. डंके की चोट पर कहूंगा. अगर बायस्डनेस नहीं होता तो अक्षरा टॉप 3 में होना डिजर्व करती हैं और इन तीनों की फ्रेंडशिप शो में काफी आगे तक जा सकती थी. इस बॉन्ड को मिस कर रहा हूं."

Their Biaseness is hell upon limit..

Sharam karlo thoda @BiggBoss @ColorsTV

Dhanke ki chot pe kahunga, agar Biaseness nahi hota toh Akshara deserved to be in Top3 and this trio's friendship had long way of scope together!

Miss this bond❤#AksharaSingh #DivyaAgarwal #MilindGaba pic.twitter.com/zyzQpagM6a — 𝔖𝔲𝔯𝔞𝔧ℜ𝔞𝔧𝔭𝔲𝔱🦁 𝐒𝐢𝐝𝐡𝐞𝐚𝐫𝐭𝟒𝐋𝐢𝐟𝐞 (@sonusingh_15) September 5, 2021

Laat kholke baithna was taken in wrong way.. She did not mean as housemates are thinking... Yaar jaise MARATHI, GUJRATI ETC language hai vaise is statement ka bhojpuri me alag hi h... "Showing attitude " like this.. She mean the same

NO AKSHARA NO BIGGBOSS pic.twitter.com/DHlBzEXZ5i — RAJ GIRI (@RajGiri52946863) September 5, 2021

Lets all akshara fans come together now

From today onwards lets boycott the show we will not watch this on voot

And let the trp fall

Thn they will realise wht they have done

They've played with audience emotions#BiggbossOTT #bbott #AksharaSingh — Nandani (@Nandani3101) September 5, 2021

Most biased show #Wewantaksharaback #boycottbb akshara ke sath bahut unfair hua ,uske baare me bhi bahut baatein boli gayi hai unlogo ko kyu ni kuchh bola gaya most biased show. Stop watching bigbossott.😡 — BHU student (@BHU_Students) September 5, 2021

Eliminating #AksharaSingh was every important for @biggboss this week



If they didn't, #ShamitaShetty or #RaqeshBapat won't get entry into #BiggBoss15 as they were promised in Contract because they were getting very less votes than Akshara@EndemolShineIND@ColorsTV@VootSelect — The Khabri (@TheRealKhabri) September 5, 2021

करण जौहर ने लगाई अक्षरा को फटकार

बता दें कि इस हफ्ते करण जौहर ने अक्षरा सिंह को जमकर फटकार लगाई. दरअसल, शो में अक्षरा ने नेहा भसीन के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसको लेकर ऑडियंस ने उनसे सवाल पूछे. इस दौरान करण जौहर ने अक्षरा को एक महिला होकर दूसरी महिला के बारे में इतने गंदे शब्द बोलने पर खूब लताड़ा और उनसे उनके शब्दों पर काबू रखने को कहा. हालांकि, घर से बाहर आने से पहले अक्षरा ने नेहा भसीन से माफी मांग ली थी.