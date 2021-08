शमिता ने राकेश से कही दिल की बात, बोलीं- मुझे 2 बच्चे चाहिए लेकिन...

शमिता शेट्टी और राकेश बापट का कनेक्शन बिग बॉस ओटीटी के हाउस में सबसे ज्यादा अडोरेबल है. शमिता और राकेश के बीच का बॉन्ड हर गुजरते दिन के साथ स्ट्रॉन्ग हो रहा है. राकेश का नाम सुनते ही शमिता ब्लश करने लगती हैं. दोनों के बीच बढ़ रही खूबसूरत केमिस्ट्री फैंस को भी काफी अच्छी लग रही है. राकेश और शमिता एक दूसरे से अपने दिल की हर बात शेयर करते हैं. अब बीते दिन लाइव एपिसोड में शमिता राकेश से बच्चों के बारे में बात करती हुई दिखाई दीं.

शमिता को है बच्चों की ख्वाहिश

लिविंग एरिया में राकेश से बात करते हुए शमिता ने कहा- "मैं कभी-कभी सोचती हूं कि मुझे बच्चे चाहिए. फिर मुझे लगता है कि अब इस उम्र में दो बच्चे. लेकिन फिर आप किसी एक के साथ अनफेयर नहीं हो सकते हैं." इसके बाद दोनों लंबा पोज लेते हैं एक दूसरे की तरफ देखते हैं.

शमिता और राकेश के फैन ने उनकी बातचीत की एक वीडियो क्लिप ट्विटर पर शेयर की है. इसके साथ कैप्शन में लिखा, "शमिता-राकेश बच्चों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और उसके बाद का ऑकवर्ड साइलेंस. ये शिप (शमिता-राकेश का कनेक्शन) हर दिन और ज्यादा रियल हो रही है."

शमिता शेट्टी ने राकेश के लिए अपने फैमिली लेटर की दी कुर्बानी, एक्टर को सेव कर खुद हुईं नॉमिनेट

#ShaRa discussing kids and the awkward silence after that ❤️ This ship is getting real everyday 🧿 #ShamitaShetty #RaqeshBapat pic.twitter.com/sACZN5wThc