Abhinav Shukla के कजिन को बेरहमी से पीटा गया, 30 दिन ICU में रहे, FIR दर्ज करने की भीख मांग रहा परिवार

टीवी एक्टर और बिग बॉस 14 के मोस्ट फेमस कंटेस्टेंट अभिनव शुक्ला इस समय मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. एक्टर के कजिन ब्रदर 30 दिनों तक हॉस्पिटल के ICU में गंभीर हालत में थे. अभिनव के कजिन ब्रदर को किसी ने इतनी बुरी तरह पीटा है कि वो जिंदगी-मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं. एक्टर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपना दर्द बयां किया है और पंजाब पुलिस से FIR फाइल करने की अपील की है.

अभिनव ने बयां किया दर्द

अभिनव ने हास्पिटल के बेड पर लेटे हुए अपने जख्मी कजिन का फोटो शेयर किया है. फोटो शेयर करने के साथ उन्होंने बताया कि 30 दिन आईसीयू में रहने बाद उनके भाई पैरालाइज हो चुके हैं. लेकिन अभी तक वो FIR दर्ज करवाने के लिए ठोकरे खा रहे हैं. उन्होंने पंजाब पुलिस से इस मामले में एक्शन लेने की भी अपील की है.

अभिनव ने अपने ट्वीट में लिखा- मेरे कजिन को बेहोशी की हालत में बेरहमी से पीटा गया था. कपड़े फाड़ दिए गए थे. उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया था, लेकिन किसी तरह वह बच गया. 30 दिन आईसीयू में रहा है.अब वह पैरालाइज्ड हो गया है. बहुत कुछ हो गया है लेकिन सभी पुलिस स्टेशन से FIR दर्ज करने की भीख मांग रहे हैं.

My cousin was brutally beaten when he was unconscious,stripped naked,left to die somehow he survived. spent 30 days in ICU. Now he is paralysed, so much happened but we all are begging the concerned PS to file an FIR. @PP_gurdaspur @DGPPunjabPolice @PunjabPoliceInd pic.twitter.com/Qq4C6zfRmy