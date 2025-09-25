टॉप 10 से बाहर हुआ सलमान का शो, 'तारक मेहता' की टीआरपी में भी आई गिरावट, किसने कायम रखी बादशाहत?

टेलीविजन की दुनिया में हर हफ्ते कुछ नया घटता ही रहता है. टीवी में जिस तरह हर हफ्ते कहानी बदलती है, उसी तरह टीआरपी में भी हर हफ्ते उलटफेर दिखता है. पिछले हफ्ते सलमान खान का शो 'बिग बॉस 19' टीआरपी की रेस में टॉप 10 में शामिल था. वहीं पॉपुलर सिटकॉम 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' भी लोगों को इंप्रेस कर रहा था.

टॉप 10 की रेस से बाहर हुआ 'बिग बॉस 19'

लेकिन इस हफ्ते दोनों ही शोज की टीआरपी में गिरावट आई है. 'बिग बॉस 19' जहां टॉप 10 से बाहर हो गया है, वहीं 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' भी टॉप 5 में रहने के बाद, एक अंक नीचे आ चुका है. पिछले वीकेंड फराह खान ने होस्ट बनकर जिस तरह बिग बॉस के घर में कंटेस्टेंट्स को लताड़ा था, वो देखकर हर कोई इंप्रेस हुआ. इससे शो की टीआरपी भी बड़ी थी.

कायम रही 'अनुपमा' की बादशाहत

एक तरफ जहां 'बिग बॉस' टॉप 10 की रेस में बने रहने के लिए खूब जंतो-जहत कर रहा है. वहीं दूसरी तरफ रूपाली गांगुली का शो 'अनुपमा' ने टीआरपी चार्ट में अपनी बादशाहत कायम रखी हुई है. ये शो लगातार कई हफ्तों से नंबर 1 पर बना हुआ है. हालांकि थोड़े समय के लिए स्मृति ईरानी का शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2', 'अनुपमा' को पछाड़ने में कामयाब हुआ था.

Advertisement

लेकिन फिर 'अनुपमा' दोबारा टॉप पर पहुंचा. इस हफ्ते भी 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' नंबर 2 पर कायम है. वहीं 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' नंबर 3 पर बना हुआ है. इसके अलावा जी टीवी का शो 'तुम से तुम तक' इस हफ्ते नंबर 4 पर आया है. नंबर 5 पर 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की जगह स्टार प्लस का सीरियल 'उड़ने की आशा' आ चुका है.

'बिग बॉस' से पिछड़ा अशनीर ग्रोवर का शो

अशनीर ग्रोवर के शो 'राइज एंड फॉल' की चर्चा काफी रहती है. इस शो का फॉर्मेट लगभग 'बिग बॉस' के जैसा है. लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी आजकल सलमान के शो से कई ज्यादा है. लेकिन टीआरपी की रेस में अशनीर का शो, सलमान के शो की बराबरी नहीं कर पा रहा है. 'राइज एंड फॉल' की टीआरपी 'बिग बॉस 19' से कई गुना कम है.

जहां पिछले हफ्ते 'राइज एंड फॉल' टीआरपी रेटिंग्स में 40वें स्थान पर था, इस हफ्ता वो 39वें स्थान पर पहुंच चुका है. वहीं 'बिग बॉस' इस हफ्ते 11वें स्थान पर है. दोनों शोज फैंस को पसंद जरूर आते हैं. लेकिन टीआरपी चार्ट के मुताबिक, जो ड्रामा और एंटरटेनमेंट 'बिग बॉस' उन्हें दे रहा है, वो 'राइज एंड फॉल' अभी फिलहाल नहीं दे पा रहा.

---- समाप्त ----