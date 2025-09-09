scorecardresearch
 

ब्यूटी क्वीन से वैम्प बनी ये हसीना! सलमान ने लगाई क्लास, फेक झगड़े कर कैसे जीतेंगी दिल?

बिग बॉस के घर में इस हफ्ते काफी हलचल रही. घर में कई लड़ाइयां देखने को मिलीं. मगर नेहल के बेवजह के मुद्दे और लड़ाई-झगड़ों से फैंस परेशान हो गए हैं. नेहल का निगेटिव गेम देखकर दर्शकों का सिर चकराने लगा है. सलमान ने भी उन्हें शो की वैम्प कह दिया है.

नेहल के गेम से बोर हुए फैंस (Photo: Instagram @nehalchudasama9)
'बिग बॉस 19' हर गुजरते दिन के साथ इंटरेस्टिंग होता जा रहा है. शो में कंटेस्टेंट्स तेजी से रंग बदल रहे हैं. जहां कुछ लोग घर में हो रही लड़ाइयों का दर्शक बनकर लुत्फ उठाते दिख रहे हैं, तो वहीं ब्यूटी क्वीन नेहल आग में घी डालने का काम करती नजर आईं. लाइमलाइट पाने के लिए नेहल जबरदस्ती के मुद्दे बनाती दिखीं. मगर अफसोस उनकी ये ट्रिक काम नहीं आई. 

नेहल के गेम से क्यों बोर हुए दर्शक?

नेहल शो में शुरुआत से ही अभिषेक बजाज को टारगेट कर रही हैं. कभी खाने को लेकर तो कभी हाउस ड्यूटी को लेकर अभिषेक पर चढ़ती दिखीं. अभिषेक अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते हैं. ऐसे में नेहल ने लाइमलाइट में आने के लिए अभिषेक को अपना सॉफ्ट टारगेट बना लिया है. वो बिना किसी कारण अभिषेक से भिड़ जाती हैं. 

वहीं, टास्क में अभिषेक बजाज ने जब फरहाना को उठाया था तो नेहल उन्हें लगातार उकसाती दिखी थीं. नेहल ने बाकी घरवालों को भी अभिषेक से सवाल करने की हिदायत दी. अभिषेक पर नेहल का रोज-रोज बरसना, उनपर चिल्लाना, उन्हें अपशब्द कहना फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आया. बिना बात के लड़ाई करने और छोटी-छोटी चीजों पर बड़ा मुद्दा बनाने पर लोगों ने नेहल को जमकर ट्रोल किया. सोशल मीडिया पर यूजर्स ने नेहल को बिग बॉस 19 की वैम्प का टैग दे दिया है. 

सलमान ने लगाई नेहल की क्लास

नेहल की बदतमीजियों से परेशान होकर वीकेंड का वार में सलमान खान ने उनकी जमकर क्लास लगाई. शो में वुमन कार्ड खेलने और जबरदस्ती के मुद्दे बनाकर लड़ाई करने पर सलमान ने नेहल को फटकारा. सलमान ने नेहल को साफ शब्दों में कहा कि वो शो की वैम्प बन गई हैं. 

तान्या मित्तल पर पर्सनल कमेंट करने पर भी सलमान ने नेहल को रियलिटी चेक दिया. नेहल ने तान्या से ये कहकर लड़ाई की थी कि उनके मुंह से बास आ रही है. ऐसे में सलमान ने नेहल से पूछा कि क्या सुबह उठने पर उनके मुंह से बदबू नहीं आती है? सलमान ने नेहल से सवाल किया क्या वो असल जिंदगी में हर किसी से इतनी बदतमीजी से बात करती हैं. अगर कभी वो शूटिंग सेट पर जाएंगी तो क्या वहां सभी से इस तरह चिल्लाकर बात करेंगी. सलमान की बातों से घरवाले भी सहमत नजर आए. 

सोशल मीडिया पर भी नेहल को खूब ट्रोल किया जा रहा है. उनकी नेगेटिविटी से फैंस परेशान होने के साथ बोर भी हो चुके हैं. कईयों को लगता है कि नेहल बिग बॉस के लिए कोई क्रैश कोर्स करके आई हैं. अभिषेक बजाज ने भी शो में ये बात बोली थी. 

रियलिटी चेक मिलने से बदलेगा नेहल का गेम?

नेहल के गेम को डिकोड करके देखें तो शो में वही लोग ज्यादा दिखते हैं जो ज्यादा लड़ाई-झगड़े करते हैं. गेम में हाईलाइट होने के लिए नेहल भी लड़ाई झगड़ा और चिल्लम-चिल्ली कर रही हैं. लेकिन फर्क इतना है कि उनकी लड़ाइयां बनावटी और फेक लग रही हैं, क्योंकि वो शो में दिखने के लिए ही जबरदस्ती के पंगे ले रही हैं. उनके मुद्दे नेचुरल नहीं हैं. यही वजह है कि बिग बॉस के दर्शक नेहल से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं. ये कहना गलत नहीं होगा कि नेहल की ट्रिक उन्हीं पर भारी पड़ गई है. 

अब ये देखने वाली बात होगी कि सलमान खान की डांट के बाद नेहल अपने गेम और पर्सनैलिटी में कितना बदलाव लाती हैं. क्या वो अपने गेम को पॉजिटिव करेंगी या फिर नेगिटिविटी फैलाते हुए ही आगे बढ़ेंगी. वैसे आपको नेहल का गेम कैसा लग रहा है?

