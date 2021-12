Bigg Boss 15: राखी सावंत-रितेश लगा रहे ऑडियंस को चूना, फैन्स ने शेयर की 'जीजू' की असली फैमिली फोटो

एक्ट्रेस राखी सावंत के पति की झलक पाने के लिए हर कोई बेताब हो रहा था. टीवी के पॉपुलर शो 'बिग बॉस 14' में राखी सावंत ने पति रितेश को लेकर कई खुलासे किए थे. इस साल के नए सीजन में राखी सावंत अपने पति रितेश के साथ घर के अंदर आई हैं और शो को काफी मसाला दे रही हैं. राखी सावंत के पति रितेश ने इतने सालों तक अपना चेहरा फैन्स और ऑडियंस से छिपाकर रखा था, लेकिन अब अचानक वह सामने आ गए, यह बात हर किसी को हजम नहीं हो रही थी. ऐसे में सोशल मीडिया पर एक फैन पेज ने राखी सावंत के पति रितेश की असली फैमिली फोटो शेयर की है, जिसे देखकर हर कोई हैरान हो गया है.

राखी के पति रितेश हुए एक्स्पोज

राखी सावंत ने इस सीजन में रितेश के साथ ग्रैंड एंट्री मारी थी. कुछ दिनों बाद खबर आई थी कि राखी सावंत के पति रितेश फेक हैं और वह शो में ही कैमरामैन की नौकरी करते थे. बाद में मेकर्स ने शो में मसाला डालने के लिए राखी का पति बनाकर उन्हें भेज दिया है. लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई थी. अब फैन पेज ने जबसे रितेश की फोटो शेयर की है, तभी से सोशल मीडिया पर भूकंप आया हुआ है.

Sorry guys for this but makers have told me to do so I have done for my courier and future. So pls don't spread hate for me . I am simple guy .@BiggBoss see in this matter I am very shameful because of u.

Sorry to all #BiggBoss15 fans

🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

I am exposed 🥺😭 pic.twitter.com/8m9fOPTQvo