राखी के भूतिया नाटक से लेकर कैप्टंसी टास्क तक, जानिए कल के एपिसोड में क्या कुछ हुआ खास

बिग बॉस सीजन 14 का बुधवार का एपिसोड काफी सारे ड्रामे और एक्शन से भरा रहा. जैस्मिन भसीन अपनी दोस्त राखी सावंत से ये कहती नजर आईं कि वह अपनी चोट के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं. उधर राहुल महाजन भी एक बार फिर से राखी सावंत के हालचाल पूछते दिखाई पड़े. विकास गुप्ता अच्छे कप्तान हैं या बुरे इस बारे में राहुल वैद्य घरवालों से राय मश्वरा करते दिखाई दिए. राहुल महाजन और अर्शी खान जहां एजाज के बारे में गुफ्तगू करते दिखे तो वहीं इसी बीच उन्होंने गेम प्लान भी डिसकस किया.

विकास गुप्ता और अर्शी खान की घर में एक अजब सी कैमिस्ट्री हमेशा से देखने को मिलती रही है. बुधवार के एपिसोड में भी विकास गुप्ता अर्शी को एक दिलचस्प कहानी सुनाते दिखे. दोनों एक दूसरे के साथ कुछ पर्सनल बातें शेयर करते दिखे. क्या फिर से दोनों में दोस्ती हो जाएगी? ये देखना दिलचस्प होगा. अर्शी खान ने साफ कहा कि वह अब से विकास गुप्ता को परेशान नहीं किया करेंगी.

एक नई सुबह की शुरुआत राखी सावंत ने भूतिया अंदाज में की और बताया कि उनका भूतों के साथ एक स्पेशल कनेक्शन है. बिग बॉस खुद राखी सावंत का हालचाल देते दिखाई दिए जिसके बाद ड्रामा क्वीन ने बताया कि अब उनकी नाक का दर्द पहले से कम है. बिग बॉस द्वारा दिए गए टास्क में सभी कंटेस्टेंट अपनी जान झोंकते दिखाई पड़े. इस टास्क में जो कंटेस्टेंट सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन्स पाएगा वो जीतेगा ये कैप्टंसी टास्क.

Gharwalein hain #RakhiSawant ki iss harkat par unse naraaz! What do you think? #BB14 #BiggBoss2020 #BiggBoss14 @BeingSalmanKhan pic.twitter.com/SZy5Q1QdW5