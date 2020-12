बिग बॉस से बाहर आने के बाद कविता और निशांत का री-यूनियन, साथ में दिए पोज

कविता कौशिक ने सोशल मीडिया पर निशांत संग फोटो शेयर की है. फोटो शेर करते हुए कविता ने लिखा-Picking the lotus from the muck 😊. फोटो में दोनों सेम कलर के आउटफिट पहने दिखे.

कविता और निशांत