बिग बॉस 14 में बतौर गेस्ट जाने के लिए आसिम रियाज को ऑफर हुए 50 करोड़?

बिग बॉस सीजन 13 में आसिम रियाज ने फाइनल तक का सफर तय किया था और वे फर्स्ट रनरअप बने थे. अब उनकी उसी लोकप्रियता को देखते हुए ऐसी खबरे आई थीं कि आसिम रियाज को बिग बॉस 14 में बुलाया जा रहा है. उन्हें बतौर गेस्ट घर में लाने की तैयारी थी. सोशल मीडिया पर ये खबर आग की तरह वायरल हो गई.

बिग बॉस में जाएंगे आसिम रियाज?

अब आसिम के फैन्स तो इस खबर से बहुत खुश हो गए थे. उनकी नजरों में आसिम का BB14 का हिस्सा बनना उसे भी सुपरहिट बना देगा. खबरी के मुताबिक आसिम को बिग बॉस में जाने के 50 करोड़ रुपये ऑफर हुए. उन्हें शो के अंत में बुलाने की तैयारी थी. लेकिन इससे पहले की फैन्स का उत्साह दोगुना होता, खबरी की तरफ से ही इस खबर को गलत बता दिया गया. खबरी ने अपने पिछले ट्वीट को एक व्यंग बता दिया कि बिग बॉस कभी भी किसी रनर अप को 50 करोड़ नहीं देगा.

#EXCLUSIVE

A very reliable insider informs that #AsimRiaz will be Given 50 Crore to appear on the show as a guest for Couple of hours during later stage of the show