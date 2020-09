फर्जी खबरों से परेशान हुईं बिग बॉस फेम एक्ट्रेस रश्मि देसाई, ट्वीट कर कही ये बात

बिग बॉस फेम एक्ट्रेस रश्मि देसाई ने ट्वीट करके फर्जी खबरें चलाने वाले मीडिया पर गुस्सा जाहिर किया है. रश्मि ने अपने ट्वीट में लिखा, "ये देखकर दिल बहुत दुखता है कि कुछ मीडिया वाले फर्जी खबरें दिखाने की सारी हदें पार कर रहे हैं. क्योंकि मैंने निजी तौर पर इसे महसूस किया है इसलिए मैं उन सभी के प्रति सहानुभूति रखती हूं जो इसका शिकार बने हैं."

उन्होंने लिखा, "न्यूज के नाम पर मेरी निजता का हनन किया जाना ठीक नहीं है. वास्तविक रहिए लेकिन सबसे पहले दया भाव रखना सीखिए." बता दें कि रश्मि देसाई बिग बॉस सीजन 13 का हिस्सा रही थीं. शो में उनकी निजी जिंदगी से जुड़े तमाम पन्ने खुले थे जिसके बाद मीडिया में भी तमाम तरह की खबरें सामने आनी शुरू हो गई थीं.

रश्मि देसाई शो की विनर तो नहीं बनीं लेकिन वो इस सफर में काफी आगे तक बनी रहीं. रश्मि और अरहान के रिश्ते को लेकर शो के भीतर इतना कुछ हुआ कि खुद सलमान खान को कई बार घर के भीतर जाकर दोनों को समझाना पड़ा. हालांकि ये सारी बातें नेशनल टेलीविजन पर सामने आने की वजह से रश्मि की जिंदगी बहुत ज्यादा प्रभावित हुई.

Its disheartening to see tht certain section of media are cutting all the limits to showcase fake news. As I personally experience I can totally empathize to all those who have fallen pray to it. Invasion of my privacy in the name of news isn't cool. Stay real but first stay kind