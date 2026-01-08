scorecardresearch
 
'प्लान नहीं किया था', अविका गौर ने दिया बड़ा हिंट, आने वाला है नया मेहमान? फैंस लगा रहे कयास

अविका गौर और मिलिंद चंदवानी ने 2026 में बड़े बदलाव का हिंट दिया है. व्लॉग के बाद फैंस कयास लगा रहे हैं कि कपल जल्द खुशखबरी दे सकता है. हाल ही में कपल की नेशनल टीवी पर ग्रैंड मैरिज हुई थी. इसके बाद कपल का इस तरह की बातें करना- फैंस को एक्साइट कर गया है.

मां बनने वाली हैं अविका गौर? (Photo: Instagram @avikagor)
पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस अविका गौर मां बनने वाली हैं! क्या ये सच है? पता नहीं, पर एक्ट्रेस के फैंस को यही लग रहा है. अब अविका और उनके पति मिलिंद चंदवानी ने बात ही ऐसी कर दी है कि उनके चाहने वाले कयास लगाने लगे हैं कि कपल अपने पहले बच्चे का वेलकम करने वाला है. 

उड़ी अविका की प्रेग्नेंसी की अफवाह

अविका ने हाल ही में अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी से पूरी दुनिया के सामने यानी टीवी पर शादी की थी. अब वो प्रेग्नेंसी की अफवाहों को लेकर चर्चा में आ गई हैं. अपने लेटेस्ट व्लॉग में अविका ने कहा कि साल 2026 में उनकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है. उन्होंने 2025 को नई शुरुआतों से भरा शानदार साल बताया और कहा कि आने वाला साल उनके लिए कुछ बेहद खास लेकर आएगा, जिसे लेकर वे दोनों काफी एक्साइटेड हैं.

इस पर मिलिंद ने भी बात करते हुए कहा- ये ऐसा बदलाव है, जिसकी हमने न तो कल्पना की थी और न ही प्लान किया था. हमने कभी सपने में भी इसके बारे में नहीं सोचा था. लेकिन ये बदलाव बहुत बड़ा और बेहद खूबसूरत है. जब अविका ने उनसे पूछा कि क्या वो नर्वस हैं, तो मिलिंद ने कहा कि- वो खुश और उत्साहित हैं, लेकिन थोड़े नर्वस भी हैं. उन्होंने कहा- जिंदगी में थोड़ा नर्वस होना जरूरी होता है.

Advertisement

जल्द शेयर करेंगे बिग न्यूज!

अविका ने वादा किया कि वो जल्द ही यह खुशखबरी अपने यूट्यूब परिवार के साथ शेयर करेंगे. अविका और मिलिंद के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद कपल अपने पहले बच्चे का इंतजार कर रहा है. यहां तक कि एक यूजर ने व्लॉग के कमेंट सेक्शन में 'बेबी आने वाला है' भी लिख दिया.

अविका गौर ने मिलिंद चंदवानी से रियलिटी शो ‘पति पत्नी और पंगा’ में एक ग्रैंड शादी की थी. नेशनल टीवी पर शादी करने को लेकर अविका ने कहा- जब हमने यह फैसला लिया था, तब हमें पता था कि आलोचना होगी और हमें इस पर कोई हैरानी नहीं हुई. मैं बचपन से ही अपने फैसलों में अलग रही हूं- चाहे काम शुरू करना हो या शादी करना. हमेशा कुछ लोग ऐसे रहे हैं जो मेरी पसंद से सहमत नहीं थे. लेकिन मैंने हमेशा अपनी राह खुद बनाने में भरोसा रखा है.

अविका और मिलिंद ने 30 सितंबर 2025 में पति पत्नी पंगा के सेट पर सात फेरे लिए थे.

