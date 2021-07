बर्थडे पर आसिम का सॉन्ग 'स्काई हाई' रिलीज, दिखा गर्लफ्रेंड हिमांशी खुराना का कैमियो

13 जुलाई को बिग बॉस फेम आसिम रियाज अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. अपने जन्मदिन के दिन आसिम रियाज ने अपने फैंस को स्पेशल ट्रीट दी है. आसिम ने अपना नया रैप सॉन्ग रिलीज किया है. गाने का नाम है स्काई हाई. इस गाने को आसिम ने रैप करने के साथ साथ लिखा है.

आसिम रियाज का नया गाना रिलीज

गाने में खास बात ये है कि इसमें उनके भाई उमर रियाज और लेडीलव हिमांशी खुराना ने कैमियो किया है. आसिम और हिमांशी के फैंस के लिए ये गाना एक ट्रीट है. कपल को एक बार फिर साथ देख फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ गई है. गाने में आसिम रियाज का स्वैग देखने को मिलता है. आसिम ने हिमांशी को गाने में पंजाब की रानी बताया है. इस गाने को फैंस का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. आसिम रियाज कितने कमाल के रैप आर्टिस्ट हैं ये वे कई बार साबित कर चुके हैं.

देखें गाना...

अपने रैप का हुनर आसिम ने बिग बॉस हाउस में भी दिखाया था. आसिम के गाने पर कमेंट करते हुए फैंस ने उन्हें चैम्प करार दिया है. सॉन्ग स्काई हाई में आसिम का एटिट्यूड भी कमाल का दिखा है. आसिम ने गाने में अपनी टोन्ड बॉडी को भी फ्लॉन्ट किया है. आसिम कितने बड़े फिटनेस फ्रीक हैं ये बिग बॉस हाउस में फैंस देख ही चुके हैं.

#SKYHIGH OUT NOW ON MY OFFICIAL YOUTUBE CHANNEL



LINK IN THE BIO @asimriaz77.official @iamhimanshikhurana @umarriazz91 @charanmusic @jaysingal_ @dynvmc @mayursalvix @imadil_qureshi



