ये क्या बोल गए Asim Riaz? 'लोग इतनी जल्दी आगे बढ़ जाते हैं' Shehnaaz Gill के डांस वीडियो पर था कमेंट!

एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद शहनाज गिल लो प्रोफाइल रहने लगी हैं. उनके सोशल मीडिया पर सिर्फ ब्रैंड एंसोर्डसमेंट्स से जुड़े वीडियोज ही देखने को मिलते हैं. सोशल इवेंट्स में भी वे कम नजर आती हैं. ऐसे में जब शहनाज गिल को उनके मैनेजर कौशल जोशी की इंगेजमेंट सेरेमनी में हंसते, डांस करते हुए देखा गया तो फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. पर लोगों को लगता है आसिम रियाज को शहनाज का यूं डांस करना पसंद नहीं आया.

क्या शहनाज पर किया आसिम ने कमेंट!

ये हम नहीं कह रहे बल्कि आसिम रियाज के नए ट्वीट से ऐसा इशारा मिल रहा है. जिसके लिए आसिम को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग झेलनी पड़ रही है. आसिम रियाज ने अपने ट्वीट में लिखा- अभी कुछ डांसिंग क्लिप्स देखे... सच में लोग इतनी जल्दी अपनों को भूलकर आगे बढ़ जाते हैं. क्या बात क्या बात..... #Newworld. आसिम के इस ट्वीट पर बवाल मच गया है. लोग आसिम की सोच को छोटा बता रहे हैं. आसिम को यूजर्स जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं.

Just saw few dancing clips … seriously people get over loved ones so soon 👏

Kya baat

kya baat..…. #Newworld December 27, 2021

आसिम रियाज ट्रोल

एक शख्स ने लिखा- तो तुम क्या चाहते हो कि वो जिंदगी में कभी आगे ना बढ़े. आसिम को सोशल मीडिया पर नल्ला बुलाया जा रहा है. मालूम हो, सीजन 13 में आसिम को शेफाली जरीवाला नल्ला बुलाती थी. आसिम के फैंस यहां पर भी उनका बचाव करते दिखे. कुछ लोगों ने कहा कि आसिम का ये ट्वीट सना और सिद्धार्थ के लिए नही था. ये उमर और रश्मि की आने वाली परफॉर्मेंस के लिए था. एक यूजर ने लिखा- अगर ये शहनाज गिल के लिए है तो मुझे आसिम के लिए बुरा लग रहा है. उसे किसी को जज करने का हक नहीं है. क्या शहनाज के पास जिंदगी नहीं बची है? शहनाज वो सारी चीजें करेगी जो उसे खुशी दे.

Asim agar yeh Himanshi ne tweet kiya hai toh usko tu sambhal le....aadhe se zada sidnaaz fandom se hi tere bhai ko support kar rahe hai...maine apni puri jaan lagai hai Umar ko support karne mein... Shehnaaz k baareh mein kuch bhi bola toh sab chle jayenge..!! — Umar Army (@UmarRiazArmy4) December 27, 2021

No bro i don't think that this is not about sana Or sid bhai



This about tomorrow performance umran.



No one can hate sidnazz — Asim Riaz (@imreaas1m) December 27, 2021

So what you want a person to not live their life after someone’s demise — taylor’s version (@Swiftlore8991) December 27, 2021

Everyone is moving on re..U r making Song for Umar..i'm SidHearts but supporting Umar..

she also has right to move on & to stay happy becoz our life is temporary, we all learnt that on 2nd Sept.. . — 🅒🅐 🅡🅐🅚🅔🅢🅗 🇮🇳❤️ (@albelaindian) December 27, 2021

लोगों का कहना है कि उन्हें आसिम से ये उम्मीद नहीं थी. कुछ लोगों को तो ये लगता है कि ये ट्वीट आसिम ने नहीं बल्कि हिमांशी खुराना ने किया है. सोशल मीडिया पर हेटर्स SHAME ON ASIM RIAZ ट्रेंड करा रहे हैं. वैसे बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला के निधन का आसिम को भी गहरा झटका लगा था. आसिम और सिद्धार्थ कभी अच्छे दोस्त थे. लेकिन दोनों के बीच ट्यूनिंग बाद में खराब हो गई थी. सिद्धार्थ और आसिम की दोस्ती और दुश्मनी की आज तक बातें होती हैं. अब ये वायरल ट्वीट शहनाज के लिए था या किसी और के लिए इसे तो आसिम ही बेहतर बता सकते हैं.

Genuinely, not expected this from you Asim. I was your die hard fan from last 2 years. Seriously giving taunt to someone who's try to move on from bad days..



I'm very happy to see her like this because I also going through from this pain of losing someone 💔



SHAME ON ASIM RIAZ — G H A U S I A (@ghausiatifa) December 27, 2021

Akad bakad bambay bo, asim nalle daffa ho 😌 — Tαɴυ 🎄☃️ (@Sidkinaaz__) December 27, 2021