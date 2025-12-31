सिद्धार्थ शुक्ला-शेफाली जरीवाला की मौत ने दिया सदमा, एंग्जायटी का शिकार हुईं आरती, पति ने संभाला

गोविंदा की भांजी और टीवी एक्ट्रेस आरती सिंह बिग बॉस सीजन 13 का हिस्सा रही हैं. इसके विनर सिद्धार्थ शुक्ला थे. इसी सीजन में शेफाली जरीवाला और रश्मि देसाई भी शामिल थीं. आरती का सभी से गहरा नाता है. हाल ही में उन्होंने अपनी दोस्ती पर बात की और बताया कि सिद्धार्थ और शेफाली की मौत का उनपर कितना गहरा असर पड़ा. वो एंग्जायटी का शिकार हो गई थीं.
आरती को हुई घबराहट
रश्मि देसाई के पॉडकास्ट 'रश्मि के दिल से दिल तक' में हुई एक भावुक बातचीत में आरती सिंह ने बताया कि बिग बॉस 13 के उनके दोस्त सिद्धार्थ शुक्ला और शेफाली जरीवाला के निधन ने उनपर मानसिक और भावनात्मक रूप से बहुत असर डाला.
आरती ने कहा कि अपने दोस्तों को खोने के बाद उनके मन में डर, घबराहट और असुरक्षा की भावना बढ़ गई है. वो बोलीं- ये बहुत डरावना है और मुझे बहुत घबराहट होती है. ये सोचकर कि सिद्धार्थ शुक्ला और शेफाली जरीवाला अब हमारे साथ नहीं हैं, मैं बहुत डर जाती हूं. कई बार मैं बहुत भावुक हो जाती हूं और खुद को संभालने के लिए पारस छाबड़ा को फोन करती हूं. ये सब मुझे बहुत डराता है.
पति दीपक ने संभाला
आरती ने ये भी बताया कि उनके पति दीपक चौहान ने उनकी जिंदगी में काफी शांति ला दी है, खासकर उन पलों में जब उन्हें घबराहट और डर महसूस होता है.
उन्होंने कहा- शादी के बाद मैं काफी शांत हो गई हूं. मेरी घबराहट और ज्यादा उत्तेजित होने की आदत काफी कम हो गई है क्योंकि दीपक बहुत समझदार हैं. जब मैं परेशान हो जाती हूं, तो वो स्थिति को बहुत समझदारी और शांति से संभालते हैं और मुझे भी शांत कर देते हैं.
मालूम हो कि, बिग बॉस 13 के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला का सितंबर 2021 में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था. वहीं, शेफाली जरीवाला का निधन जून 2025 में हुआ. दोनों ही अपने 40s उम्र की शुरुआत में थे और उनके अचानक चले जाने से पूरा देश सदमे में आ गया था.
आरती सिंह और दीपक चौहान की बात करें तो, दोनों ने अप्रैल 2024 में मुंबई में एक ग्रैंड शादी की थी. उनकी शादी अरेंज मैरिज के जरिए हुई थी. आरती सिंह मशहूर कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक की बहन हैं.