KKK11: राहुल वैद्य को लकड़बग्घा बुलाने पर ट्रोल अर्जुन बिजलानी, माफी की मांग

स्टंट बेस्ड रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 11 की इन दिनों जबरदस्त चर्चा है. निक्की तंबोली की वापसी, सौरभ राज जैन के एलिमिनेशन के बाद अब अर्जुन बिजलानी के राहुल वैद्य का मजाक उड़ाने और उन्हें लकड़बग्घा बुलाने पर फैंस नाराज हैं. सोशल मीडिया पर अर्जुन ट्रोल हो रहे हैं. राहुल के फैंस अर्जुन बि‍जलानी और चैनल से माफी चाहते हैं.

अर्जुन बिजलानी को भारी पड़ा राहुल वैद्य का मजाक उड़ाना

2 अगस्त को शो का नया प्रोमो शेयर किया गया था. जहां अर्जुन बिजलानी ने खतरों के खिलाड़ी 11 के कंटेस्टेंट्स को जंगली जानवरों से कंपेयर किया. अर्जुन ने श्वेता तिवारी को चालाक लोमड़ी बताया. कहा कि अगर इसे अंगूर नहीं मिलते. मतलब स्टंट में जीत नहीं मिलती तो इसे अंगूर खट्टे लगते हैं. अर्जुन ने सिंगर राहुल वैद्य को लकड़बग्घा बुलाते हुए कहा कि वो देखो लकड़बग्घा. उसकी शक्ल लकड़बग्घे की जैसी है, बाकी इसमें ऐसी कोई क्वॉलिटी नहीं है.

Absolutely shameful and so below the belt 👎👎👎

Delete this video asap.



APOLOGIZE TO RAHUL VAIDYA https://t.co/ImaBSfsoQr — Sreeya Reddy✨ (@sreeya_reddy26) August 2, 2021

इसी प्रोमो के सामने आने के बाद से राहुल वैद्य के फैंस खासा नाराज हैं. राहुल को बॉडी शेम करने से लोग नाराज हैं. क्रिएटिव टीम के साथ मेकर्स को लोगों ने आड़े हाथों लिया है. राहुल का निगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करने का आरोप लगाया है और इसे शर्मनाक करार दिया है. चैनल के साथ अर्जुन बिजलानी पर भी लोग जमकर बरस रहे हैं. यूजर्स का कहना है कि यह कहीं से भी एंटरटेनमेंट और ह्यूमर नहीं है. राहुल वैद्य के फैंस माफी की मांग कर रहे हैं. वे APOLOGIZE TO RAHUL VAIDYA ट्रेंड करा रहे हैं.

इससे पहले अर्जुन बिजलानी सौरभ राज जैन को एलिमिनेशन टास्क में डालने की वजह ट्रोल हुए थे. अर्जुन बिजलानी को जब K मेडल मिला था तब भी उनपर सवाल उठे थे. श्वेता तिवारी ने विशाल आदित्य को छोड़ अर्जुन को मेडल देने पर नाराजगी जताई थी. इसके बाद रोहित शेट्टी ने साफ किया था कि शो में किसी तरह का पक्षपात नहीं किया जाता है. सीजन 11 के शुरू होते ही विवादों का सिलसिला शुरू हो चुका है. देखना होगा शो आगे और क्या रंग लाता है. वैसे सीजन 11 को टीआरपी में अच्छी रेटिंग मिल रही है.

APOLOGIZE TO RAHUL VAIDYA — 𝙰𝚊𝚛𝚢𝚊𝚗♡ (@rkvophile) August 2, 2021

APOLOGIZE TO RAHUL VAIDYA — Shubham Tharwani 💎 (@ShubhamTharwani) August 2, 2021

APOLOGIZE TO RAHUL VAIDYA — Rohit Rai (@RohitRa01307869) August 2, 2021